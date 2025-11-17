BTS・JIMIN＆JUNG KOOKに突撃サプライズ！ドタバタ2人旅の一部公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSのJIMINとJUNG KOOKが出演するトラベルバラエティ『Are You Sure?!』のシーズン2が、ディズニープラスで12月3日より独占配信される。このたび、旅のはじまりを収めたティザー予告が解禁された。

■「本当にこのまま撮るの？」（JIMIN）

BTSの最年少メンバー、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNGKOOKが、オフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った、BTSユニット初のトラベルバラエティ『Are You Sure?!』シーズン2。

今回は除隊から1週間後、どこへ行くのか、いつ行くのかも知らされず、目的地のスイスとベトナムへと出発することになるJIMIN＆JUNG KOOK。驚きに満ちた予測外な出来事が連発の友情旅は、はじまりから突然だったようだ。

このたび公開されたティザー予告では、BTSの楽曲「Go Go」にのせて、そのはじまりの瞬間と旅の一部が明らかとなった。

突撃サプライズから始まったこの予告なしの2人旅だが、予想外の状況に戸惑うJUNG KOOK と、寝起き姿で「本当にこのまま撮るの？」とあまりにも急すぎるスケジュールに笑いがとまらないJIMIN。過酷な軍隊生活からの解放から、癒しのヒーリング旅行を想像するも、次から次へとミッションに挑戦しなければいけないことに。JIMINは「…軍隊か？」と思わず嘆くも、スタッフからのむちゃぶりがとまることもなく、パッキングをしながら「なぜ荷造りさせた!!!」「本当にひどい…ひどい…」と小言を言いながらも進めていくふたり。

しかし、その先には息をのむほどの絶景が待っていた。パラセイリングで大はしゃぎの JUNG KOOKと高所が苦手なのか叫びながら恐怖に耐えるJIMIN、シーズン1に引き続きひたすら食べまくる様子や、列車に乗り遅れそうになるハプニング、番組初の告白（!?）まで、似ているようで違う、違うようで似ている“グクミン”らしいドタバタ旅となっている。

(C)2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

■配信情報

ディズニープラス『Are You Sure?!』シーズン2

12/03（水）より独占配信開始

■関連リンク

Disney+（ディズニープラス）公式サイト

https://www.disneyplus.com/jp

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/