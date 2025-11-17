控えGKがPK戦で大活躍!! 52年ぶりW杯目指すコンゴ民主共和国、オシメンら擁するナイジェリアを破って大陸間POへ
北中米W杯アフリカ予選は16日にプレーオフ決勝を行い、コンゴ民主共和国代表がナイジェリア代表をPK戦の末に下して大陸間プレーオフ出場を決めた。1974年大会以来2回目の出場を目指す。
試合は前半3分、MFフランク・オニェカが放ったミドルシュートが相手に当たってコースが変わり、ナイジェリアに先制点が生まれた。それでもコンゴ民主共和国は同32分、FWメシャック・エリアが右サイドからの折り返しに走り込んで同点。その後はスコアが動かず、1-1でPK戦に突入した。
PK戦では両チームとも2人が失敗してサドンデスに突入。先攻のナイジェリアは6人目がGKティモシー・ファユルに止められると、続く後攻のコンゴ民主共和国は成功してPK4-3でコンゴ民主共和国が制した。コンゴ民主共和国は延長後半15分に控えGKファユルをPK戦に備えて投入し、枠外1本と2セーブの活躍に繋がった。
敗れたナイジェリアはFWビクター・オシメンやFWアデモラ・ルックマン、FWサムエル・チュクウェゼ、MFアレックス・イウォビといった実力者を揃えながらも2大会連続の予選敗退となった。
試合は前半3分、MFフランク・オニェカが放ったミドルシュートが相手に当たってコースが変わり、ナイジェリアに先制点が生まれた。それでもコンゴ民主共和国は同32分、FWメシャック・エリアが右サイドからの折り返しに走り込んで同点。その後はスコアが動かず、1-1でPK戦に突入した。
敗れたナイジェリアはFWビクター・オシメンやFWアデモラ・ルックマン、FWサムエル・チュクウェゼ、MFアレックス・イウォビといった実力者を揃えながらも2大会連続の予選敗退となった。