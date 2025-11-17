凛として時雨とソニーストアのコラボイベント＜凛として時雨 × Sony Store -Special Collaboration for Budokan-＞が、本日17日より全国5ヶ所のソニーストアにてスタートした。

現在、12月27日の日本武道館公演をファイナルに据えた全国ツアーを開催している凛として時雨。アルバム『#4』リリースからの20周年メモリアルイヤーでもあり、約12年ぶりとなる日本武道館公演はすでにチケット完売となっている。

ソニーストアのコラボイベントも、この武道館公演を記念して行われるものだ。イベントでは10月22日にリリースされたNewEP「Lost God of SASORI」の楽曲視聴や、現在放送中のTVアニメ『グノーシア』エンディングテーマ「Loo％ Who％」ミュージックビデオ・アニメのノンクレジットEDムービーの視聴会、シアタールームにてライブ映像視聴体験会を実施。イベント参加者限定で凛として時雨とソニーストアのコラボステッカーとTVアニメ『グノーシア』のキービジュアルを使用したステッカーが特別プレゼントされる。

さらに、凛として時雨のサイン入り「Lost God of SASORI」やソニー製品のスピーカー・ヘッドホンが当たるプレゼント抽選会が行われるなど盛り沢山の内容で、約1か月半にわたって多彩なコラボレーション企画が展開されている。

■＜凛として時雨 ×Sony Store -Special Collaboration for Budokan-＞

2025年11月17日(木)〜12月28日(月)

実施店舗：ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神

イベント情報ページ https://www.sony.jp/store/retail/event/lingtositesigure2025/

◾️EP『Lost God of SASORI』

2025.10.22 Release

配信：https://sigure.lnk.to/LostGodofSASORI

購入：https://smar.lnk.to/pJJwSA ◆初回仕様限定盤 AICL-4821 3,000円（税込）

CD only（初回生産分：凛として時雨トレーディングカード002封入） ▼収録内容

1.Loo% Who%

2.Sα.SO.RI.

3.sick mind B rain

4.Black Sparkle

B%NUS TR%CK Loo% Who% -GN%SIA Mixed by TK-

◾️＜凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025＞ 2025年 ※終了公演は省略

11月12日（水）愛知・Zepp Nagoya Open 18:15 / Start 19:00

11月24日（月・祝）石川・金沢EIGHT HALL Open 17:15 / Start 18:00

11月28日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside Open 18:15 / Start 19:00

11月30日（日）福岡・Zepp Fukuoka Open 17:15 / Start 18:00

12月6日（土）広島・広島 CLUB QUATTRO Open 17:15 / Start 18:00

12月7日（日）香川・高松オリーブホール Open 17:15 / Start 18:00

12月12日（金）宮城・仙台Rensa Open 18:00 / Start 19:00

12月27日（土）東京・日本武道館 Tornado in Budokan Open 17:00 / Start 18:00 SOLD OUT ◆チケット

・北海道・石川・広島・香川公演

スタンディング（整理番号付）\6,500（税込）

・東京(11/3)・愛知・大阪・福岡公演

スタンディング（整理番号付）\6,500（税込）

2F指定席 \7,500（税込）

・12/27 日本武道館公演

SOLD OUT

◾️＜トキニ雨#17＞ 東京

2026年3月8日（日）

OPEN 17:00／START 18:00

Zepp Haneda(TOKYO)

GUEST：キタニタツヤ 福岡

2026年3月15日（日）

OPEN 17:00／START 18:00

Zepp Fukuoka

GUEST：9mm Parabellum Bullet 愛知

2026年3月21日（土）

OPEN 17:00／START 18:00

Zepp Nagoya

GUEST：-真天地開闢集団-ジグザグ 大阪

2026年3月22日（日）

OPEN 17:00／START 18:00

Zepp Osaka Bayside

GUEST：[Alexandros] 東京

2026年3月26日（木）

OPEN 18:00／START 19:00

Zepp Haneda(TOKYO)

GUEST：クリープハイプ

[TICKETS]

1Fスタンディング￥6,500(税込/D別) ※整理番号順入場

2F指定席 ￥8,000（税込 / D別） ※未就学児童入場不可（小学生以上入場可、ご入場される全ての方にチケットが必要） ▼オフィシャル先行

・受付期間：2025年11月7日（金）12:00 〜 11月24日（月・祝）23:59

・受付URL：https://l-tike.com/st1/tokiniame