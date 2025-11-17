ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎMVP³ÍÆÀ¤ÎÇØ·Ê¤òMLB¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¡¤Ê¤¼Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Èµ¼ÔÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¥·¡¼¥º¥óMVP£±°Ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Êº¸¡Ë¤È£²°Ì¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼ photo by Getty Images
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥í¥¶¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬2025Ç¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢10·î²¼½Ü¤ËÁª¼ê²ñ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÏËÜÎÝÂÇ¿ô¤³¤½ÂçÃ«¤è¤ê£±ËÜÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÃ«¤ÎÅêÂÇ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤âMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤È¤â¤ËÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Èµ¼ÔÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ØUSA TODAY¡Ù¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVPÅêÉ¼¤ÇÂçÃ«¤Ë£±°ÌÉ¼¤òÆþ¤ì¤¿¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÖÁª¼ê´ÖMVP¡×¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¼«¿È¤â·ë²Ì¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¼êÅêÉ¼¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¡ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤ÈÂÇ·â¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡×¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤«¤é¤À¡£Êá¼ê¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷¤ä¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÁí¹çÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÈÂçÃ«¤Ï´ðËÜ¡¢¤É¤Á¤é¤â¡ÖDH¡Ê»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡£¤³¤³¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤«¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÂçÃ«¤¬º£Ç¯¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ47¥¤¥Ë¥ó¥°¤Û¤É¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÃ«¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡ÖÆ±¤¸DH¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢47¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤É¤³¤Þ¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í¿·¤·¤¤´é¤ËÉ¼¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«¤Ï"·ò¹¯¤Ç¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐËèÇ¯MVP¤ò³Í¤ë"¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¤³¤ì¤ÏÂçÃ«¤Î°ÎÂç¤µ¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÁª¼êÂ¦¤Î¿´Íý¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËè²óÆ±¤¸Áª¼ê¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤â¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö´¶¾ðÅª¤ÊÁªÂò¡×¤Ï¼»ÅÊ¤äÈ¿´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯......¡Û
ÆüËÜ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤ÎMVPÅêÉ¼Ê¬ÀÏ¤Ï...... photo by Sugiura Daisuke
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Ï"ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿Áª¼ê"¤ËÊó¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Û¤É¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢Ä¹ÂÇ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤¿Áª¼ê¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Èà¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ô»ú°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤Ï»þ¤ËÀ®ÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"Æ±¤¸Î©¾ì¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð"¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë"¤¿¤Þ¤Ë¤Ï°ã¤¦¿Í¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤¤"¤È¤¤¤¦¿Í´ÖÅª¤Ê´¶¾ð¤âÂç¤¤¯ºîÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤ÏMLB¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£NBA¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤ÏËèÇ¯MVP¤ò³Í¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤â¤½¤¦¤À¡£°µÅÝÅª¤ÊÁª¼ê¤¬¾ï¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÄºÅÀ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢É¼¤òÅê¤¸¤ëÂ¦¤Ë"ÊÑ²½"¤òµá¤á¤ë¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¡£
¡¡»þ¤Ë¤Ï¥«¡¼¥¯¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»þÂå¤Î1988Ç¯¤ËÂÇÎ¨.290¡¢25ËÜÎÝÂÇ¡¢76ÂÇÅÀ¡¢31ÅðÎÝ¤ÇMVP¡Ë¤ä¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»þÂå¤Î1991Ç¯¤ËÂÇÎ¨.319¡¢22ËÜÎÝÂÇ¤ÇMVP¡£Æ±Ç¯¡¢¥Ü¥ó¥º¤ÏÂÇÎ¨.292¡¢25ËÜÎÝÂÇ¡¢116ÂÇÅÀ¡¢43ÅðÎÝ¤Ç2°Ì¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÆÍ½Ð¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤´é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬MVP¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÎÁª¼ê´ÖMVPÅêÉ¼¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤è¤ê¤â"´¶¾ðÅª¤ÊÁªÂò"¤¬¾¡¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó´¶¾ð¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉËèÇ¯ÂçÃ«¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤´¤¯¼«Á³¤Ê¿´¤ÎÆ°¤¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»ËÜÅö¤ÎMVP¡ÊÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë¤è¤ëÀµ¼°ÅêÉ¼¡Ë¤ÏÂçÃ«¤¬³Í¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê´ÖMVP¤Ç¤Ï"°ã¤¦¿Í¤Ë1É¼¤òÅê¤¸¤ë"¤³¤È¤ËÂç¤·¤¿Äñ¹³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¼»ÅÊ¤Ç¤âÈ¿´¶¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Â©È´¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢"º£Ç¯¤Ï¤³¤ÎÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦"¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥í¡¼¥ê¡¼¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬³°¤ì¤¿¤Î¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¿´Íý¤À¡£º£²ó¤ÎÁª¼ê´ÖMVP¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê°°Õ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡Öº£Ç¯¤Ï°ã¤¦Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Î¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤¬¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥í¡¼¥ê¡¼¤Î¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦·Á¤ËÉ½¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£