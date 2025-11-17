¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿MVP¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡ÅêÉ¼µ¼Ô¤Î»ëÅÀ¡ÖÈà¤Ï´°Á´¤ËÆÍ¤È´¤±¤¿Â¸ºß¡×
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥óMVP¤¬11·î13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ËþÉ¼¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âËþÉ¼¤Ç¤Î¼õ¾Þ¡£Ê£¿ô²ó¤ÎËþÉ¼¼õ¾Þ¤ÏÂçÃ«¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å¤Ç¤âµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÂçÃ«¤Ï¼ç¤Ë£±ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢ºòµ¨¤ò1ËÜ¾å²ó¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¡õµåÃÄµÏ¿¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â£¶·î¤Ë£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢14»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢47¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç62»°¿¶¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è4Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î"ÆóÅáÎ®"¤È¤·¤Æ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥â¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸õÊäÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ë¶á¤¤É¾²Á¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤¿Áª¼ê¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿¤Î¤«¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ë1°ÌÉ¼¤òÆþ¤ì¤¿MLB.com¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹Ã´Åöµ¼Ô¡¢AJ¡¦¥«¥Ã¥µ¥Ù¥ë»á¤ËÁª¹Í²áÄø¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÚÁê¼ê¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÆÃÊÌ¡Û
¡¡»ä¤Ïº£²ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¯MVPÉ¼¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢Èà¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤·ÂçÃ«¤¬Åê¼ê¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤âÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤ÏÈà¤Ë1°ÌÉ¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡µîÇ¯¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢º£µ¨¤ÎÈà¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Èà¤Ï´°Á´¤ËÆÍ¤È´¤±¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤â¶Ã°ÛÅª¤Ê¤Î¤Ë¡¢Åê¤²¤ë¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢MVP¤Î£±°ÌÉ¼¤Ï¡ÖÇº¤à¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ê¥Ë¥Þ¥¹¡ÊÁ´°÷°ìÃ×¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÂçÃ«¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬Áê¼ê¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤À¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.184¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¤ÈÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤ÄÂÇÀÊ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¤É¤¦¹¶¤á¤ë¤«¡½¡½¾ï¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¹½Â¤Åª¤ÊÊÑ²½¤ò¶¯¤¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¯¤é¤¤¤·¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÃ«¤Ï¡ÖºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¸Ä¿ÍÅª¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯Í··â¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¡Û
¡¡Çº¤ó¤À¤Î¤Ï£²°Ì°Ê²¼¤Î½ç°Ì¤À¡£»ä¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤Ë¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥â¡ÊÂÇÎ¨.290¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢100ÂÇÅÀ¡¢27ÅðÎÝ¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢£³°Ì¤Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡ÊÂÇÎ¨.240¡¢56ËÜÎÝÂÇ¡¢132ÂÇÅÀ¡Ë¤òÁª¤ó¤À¡£¥Ú¥ë¥É¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ä¤¬¥Ú¥ë¥É¥â¤ò£²°Ì¤ËÃÖ¤¤¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Í··â¼ê¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿ÅÀ¤À¡£»ä¤ÏÍ··â¼ê¤Î¼é¤ëÁª¼ê¤ËÆÃÊÌ¤Ê²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ä¸ª¡¢È½ÃÇÎÏ¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¼éÈ÷¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÇ·â¤ËÂ¿¾¯¥à¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¤¡£¥Ú¥ë¥É¥â¤Ï¤½¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¼éÈ÷¤Î°ÂÄê´¶¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎMVP¥ì¡¼¥¹¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ÂçÃ«¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¥¢¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×2¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤Ç¤ÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï9·î¤ËÂçÃ«¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤¿Áª¼Ô¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ë¥É¥â¤Îº£µ¨¤Ï¥ê¥ó¥É¥¢¤Îºòµ¨¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÂ½¿§¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤â·ø¼Â¡£¥ê¥ó¥É¥¢¤Û¤É¼éÈ÷¤ÇÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó²ÁÃÍ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡ÊÂÇÎ¨.263¡¢43ËÜÎÝÂÇ¡¢105ÂÇÅÀ¡¢38ÅðÎÝ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤ÊÂÇ¼Ô¤Ï¡¢ÂÇ·â¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ú¥ë¥É¥â¤Î¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¼éÈ÷¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¯¤¯½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2°Ì¤ÎÈæ³Ó¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ú¥ë¥É¥â¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÈà¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤â¡¢Èà¤ÎÉ¾²Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£Èà¤¬»î¹ç¤ÎºÙÉô¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÂçÃ«¤È¥ê¥ó¥É¥¢¤¬¡ÖÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤è¤ê¤Ïº¹¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶Ïº¹¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥ó¥É¥¢¤¬ÌÀ³Î¤Ê2°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤·¡¢¥Ú¥ë¥É¥â¤Îº£µ¨¤¬¤½¤Î¥ê¥ó¥É¥¢¤Îºòµ¨¤ÈÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÃ«£±°Ì¡¢¥Ú¥ë¥É¥â£²°Ì¡×¤òÁª¤ó¤À¡£ºòµ¨¤Î¡ÖÂçÃ«£±°Ì¡¢¥ê¥ó¥É¥¢£²°Ì¡×¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤Î¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸´¶³Ð¤À¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢£±°Ì¤ÎÂçÃ«¤È£²°Ì¥Ú¥ë¥É¥â¤Îº¹¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ú¥ë¥É¥â¤Ï¤«¤Ê¤ê²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¥ê¥ó¥É¥¢¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Í··â¼ê¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÅêÉ¼¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ÎÌò³ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
