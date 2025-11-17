高校野球の強豪・報徳学園のエースで４番だった金村義明さん（元近鉄など）。その金村さんが大活躍をして優勝した高校３年の夏の甲子園を、涙あり、笑いありのエピソードとともに振り返る。また、そこから相思相愛だったはずの阪急ブレーブスではなく、近鉄バファローズへの入団に至った経緯なども語った。（聞き手・ますだおかだ岡田圭右さん）





岡田圭右（以下、岡田）初戦敗退のセンバツを経て、夏の兵庫県大会はどうでしたか？

金村義明（以下、金村）予選７試合を全部ひとりで投げたのが、唯一自慢できんねん。しかも、コールド勝ちが１試合もない。どういうわけか監督が３年生の裕福な選手ばっかりを使うから（笑）。

岡田 だから接戦になってしまう（笑）。

金村 決勝は、明石（公園）球場（明石トーカロ球場）で相手は東洋大姫路。僕らは野球部専用のバスもないし、専用グランドもない。だから、自転車に乗って駅まで行って、阪急電車で西宮まで行って、三宮で新快速に乗り換えて試合に行くわけ。帰りは三宮で途中下車して、必ず神戸サウナに入ってから帰る。

岡田 高校生がサウナ？

金村 いつもカバンにアロハシャツを入れていたから、それに着替えてサウナに向かう。コインロッカーに荷物預けて、そこからアロハに着替えて、サウナに行って、夜に帰る、みたいな。

岡田 どんな高校生や（笑）。夏の甲子園の目標はもちろん優勝？

金村 優勝なんてまったく考えてなかった。とにかく１回戦を勝てたらいいと思ってた。「負けたら海に泳ぎに行こう」って思ってたぐらいだから。

【投げて、打って活躍した夏の甲子園】

金村 １回戦は岩手の盛岡工業。今は東北地方の学校も強いけど、当時は「よっしゃー！」って、心の中で思った（笑）。

岡田 「よっしゃー！」言わない（笑）。でも、９−０で勝った。センバツの時はソリコミ入れていたけど、毛は抜かんかった（笑）？

金村 ほんまに大人しくしてたわ。当時は今と違って試合をやるたびに抽選をして相手を決めていたんやけど、２回戦の相手が横浜（神奈川）になって、キャプテンに言うたよね。「どこ引いてくんねん、アホ。もう負けるやないか」って。

岡田 その横浜戦はどうなりました？

金村 忘れもせんよ。試合前に、柔道部の友達が海で溺れて亡くなったってことを聞いて、「今日は弔い合戦や」と思って試合に臨んだら、奇跡が起こんねん。２打席連続ホームラン。お立ち台ではその友達のことも話した。

ただ、次は早稲田実業（東京）。クジを引いてきたキャプテンに、今度は「しばくぞ！」言うた。なんで、立て続けに前年度の優勝・準優勝校を引いてくんねん（笑）。

岡田 またスイッチ入るやん。

金村 俺はスイッチが入ったらあかんねん。力まかせな真っすぐばかり投げて５点取られて。早実の荒木大輔（元ヤクルトなど）にも「勝負せえよ」とか余計なことを言ったり。

岡田 どういう場面で言うの？

金村 もう５点取られたし、あきらめて泳ぎに行こうと思ってたけど。それでも、９回（の攻撃）は先頭で打順がまわってくるから、絶対にヒットを打ってやろうと思っていて、その直前の攻守交替の時に、ちょっと上から目線で「勝負やぞ」と言うた。

岡田 ベテラン選手が言うことやん。

金村 結果は内野安打。いまだに荒木大輔は「アウトや」言うけど。今、映像をスローで見たらアウトや（笑）。

岡田 何年越しのリクエストしてんねん（笑）。でも執念の内野安打ですね。

金村 俺の内野安打から、それまで打たなかったチームメイトがポンポン打ち出して、結局、同点に追いついて延長や。また俺からでツーベースを打ってサヨナラ。で、次の相手は愛媛の今治西で、２年生バッテリーには負けへんと思って３−１で勝った。準決勝は、愛知県大会で（大府）の槙原寛己に勝った、工藤公康（元西武など）のいる名古屋電気（現・愛工大名電）。そこを３−１で撃破だったかな。

岡田 工藤投手からは打ちました？

金村 センターオーバーとか３安打だったけど、プロに行ってからはあんまり口聞いてくれへんかった。なんでやろ（笑）。

岡田 槙原さんとか荒木さんとは、話しているけどね。

金村 全日本（高校日本代表）で同じ部屋やった時に僕がエラそうにしてたから、あんまり口聞いてくれへん。しかも、向こうは１年目から西武で活躍していて、俺は２軍で（ファンに）野次られてるやんか。

岡田 そして決勝です。

金村 近畿地方の夕方のニュースは盛り上がっていたけど、相手は京都商業や。（開会式の時に）横におったんやけど、（あまり印象がなくて）「君ら出てたん？」ぐらい。

岡田 失礼な。"小さな巨人"ことエースの井口和人がおるやん。

金村 そうや。でも、その試合は２−０で、僕は100球ジャストの完封。最後のバッターが出てきた時は、ピッチャーとしてのプライドで、この最後のバッターだけは真っすぐ３球で終わらそうって思ってた。（投げきって）天にも昇るような気持ちでガッツポーズした。

岡田 あれは、ほんまに高校野球を象徴する名シーンでしたね。

金村 インパクトが強かったみたいね。

岡田 高校３年間が最高の形で終わって、プロ野球が見えてきているなかでも、優勝後は開放感から遊んだ？

金村 いや、スターになってしまったから遊ばれへん。次の日から女子高生とかが家の前に来るし、何にもできへんやんか。

岡田 みんなに見られているから、やんちゃなことはできなかったんやな。

金村 そうや。だから東大阪に行こうと思って。

岡田 なんでや。

金村 あそこだと、近畿大学の学生と間違えてくれる（笑）。

岡田 もう見た目は大学生とか社会人みたいやったもんな（笑）。さて、ここからはドラフトで近鉄に入団するまでの経緯を教えてください。

【阪急と相思相愛だったはずが...】

金村 阪急（入団希望を）公言していて、本当は国体終了まで発表したらダメなんだけど、担当の記者とかがいつも学校に来ているから（言っちゃった）。阪急ブレーブスはもう７年連続ドラフト１位に断られている不人気球団だったこともあって、喜んでくれて相思相愛でしたよ。

岡田 なぜ阪急と相思相愛なのに、近鉄に入ったの？

金村 無知やから、阪急入ろうが、どこに行こうが、プロはスゴいから、（地元の）阪急に行くと思っていたんだけど、各球団がマスコミの人とふたり一組で家に来るわけ。近鉄は一回断っているんだけど、ある日の夜にマスコミ抜きで来て、「どうしても（金村選手が）ほしい」と。お母ちゃんにはアンゴラのセーターを持ってきて。お母ちゃんは「暖かいわ」ってビックリしてた（笑）。で、「阪急とはどんな話をしているのか、ちょっと教えてくれ」と言うわけ。そんなの言うたらあかん。言うたらあかんけど、「去年の原辰徳さん（巨人）と同じ金額」って言って。

岡田 言うてるやん（笑）。

金村 そうしたら、近鉄のスカウトが「ええ！ それだけか」って言って、それを上回る条件を提示された。俺も「もっと両親に親孝行できるかも」と思って「よろしくお願いします」って言うてしもうたんや。結果、ドラフトで近鉄と阪急が１位指名してくれたけど、阪急は単独１位指名だと思っていたから鬼の形相やった。

岡田 ドラフトでクジを引き当てた近鉄に入ったわけやけど、事前にそういう話があったんですね。

金村 ほんま、ようできた話やな。

岡田 ここまでが長すぎて現役の話までいかない。

金村 でも、まだあんねん。

岡田 それはまたいつか聞くわ（笑）。

【Profile】

金村義明（かねむら・よしあき）／1963年8月27日 兵庫県宝塚市出身。現役時代はNPBのオールスターゲームと公式戦でのサイクルヒットなど数々の記録を残した。現在は野球解説者、野球評論家、タレントとして活躍。2017年12月からは兵庫県高砂市観光交流ビューローからの委嘱によって「高砂応援大使」を務めている。