¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÛÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Á¥ÂÞ¡õÃæ²Ú¤Þ¤óÂÞ¤¬ÅÐ¾ì! ¸ÂÄê¤ª²Û»Ò¤â¿·È¯Çä -¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤¿¤Á¤ÎÄ¶¤Þ¤ó¤¾¤¯¥Õ¥§¥¹¡×Âè2ÃÆ
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï11·î18Æü¡¢Ç¤Å·Æ²¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤¿¤Á¤ÎÄ¶¤Þ¤ó¤¾¤¯¥Õ¥§¥¹¡×Âè2ÃÆ¤Î¾¦ÉÊ¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤¿¤Á¤ÎÄ¶¤Þ¤ó¤¾¤¯¥Õ¥§¥¹¡×Âè2ÃÆ
Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥ÂÞ¡×¤ä¡ÖÃæ²Ú¤Þ¤óÂÞ¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤Ê¤É·×2¼ïÎà¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£ÂÐ¾Ý¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤¹¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Á¥ÂÞ¤äÃæ²Ú¤Þ¤óÂÞ¤¬ÅÐ¾ì
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Á¥ÂÞ(Á´2¼ï)¤ÈÃæ²Ú¤Þ¤óÂÞ(Á´3¼ï)¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÂÞ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Á¥ÂÞ
Ãæ²Ú¤Þ¤óÂÞ
¡û¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª²Û»Ò¤¬ÅÐ¾ì
¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ÕÆþ¤êçõ¥Á¥ç¥³¡Ö¥¯¥é¥ó¥¡¼çõ À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¥³¥é¥Ü¡×(275±ß)¤ä¡¢¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÌ£¤Î°»¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥¢¥á(¥Ç¥¶¥¤¥ó3¼ï)¡×(213±ß)¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥ó¥¡¼çõ À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¥³¥é¥Ü¡×(275±ß)
¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥¢¥á(¥Ç¥¶¥¤¥ó3¼ï)¡×(213±ß)
¡û¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¦»®¤¬¤â¤é¤¨¤ë
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2ÉÊÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤¤¤º¤ì¤«1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥×¡¼¥ó¡×¤ËÂ³¤¡¢Âè2ÃÆ(11·î18ÆüAM10:00¡Á)¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4 ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡¢Âè3ÃÆ(11·î25ÆüAM10:00¡Á)¤Ï¥«¡¼¥Ó¥£¤È¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¦»®¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Âè2ÃÆ(11·î18ÆüAM10:00¡Á)¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4 ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Âè3ÃÆ(11·î25ÆüAM10:00¡Á)¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¦»®¡×
¡û¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥¹¥¿¥ó¥×´ë²è
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤òÄó¼¨¤·¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢1¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥×¤¬1¸Ä¤¿¤Þ¤ê¡¢¤¿¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ø±þÊç¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×1¸Ä¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È500±ßÁêÅö¡×(200Ì¾)¡¢¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä¤Ç¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ALL STAR COLLECTION ¥«¡¼¥Ó¥£(M)¤Þ¤ó¤×¤¯¡×(30Ì¾)¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¥ó´ü´Ö¤Ï11·î11Æü¡Á12·î1Æü¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï11·î11Æü¡Á12·î5Æü¤Þ¤Ç¡£
¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ALL STAR COLLECTION ¥«¡¼¥Ó¥£(M)¤Þ¤ó¤×¤¯¡×(¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°L¤Ç¤ªÆÏ¤±)
¡û¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É¹ØÆþ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë
´ü´ÖÃæ¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É(7,980±ß)¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¡ÖÍÀþ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥Èfor Nintendo Switch - À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î11Æü¡Á12·î1Æü¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
Nintendo Switch2 ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×(7,980±ß)
ÍÀþ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥Èfor Nintendo Switch - À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ¥Õ¥§¥¤¥¹
© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤¿¤Á¤ÎÄ¶¤Þ¤ó¤¾¤¯¥Õ¥§¥¹¡×Âè2ÃÆ
Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥ÂÞ¡×¤ä¡ÖÃæ²Ú¤Þ¤óÂÞ¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤Ê¤É·×2¼ïÎà¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£ÂÐ¾Ý¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤¹¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Á¥ÂÞ(Á´2¼ï)¤ÈÃæ²Ú¤Þ¤óÂÞ(Á´3¼ï)¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÂÞ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Á¥ÂÞ
Ãæ²Ú¤Þ¤óÂÞ
¡û¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª²Û»Ò¤¬ÅÐ¾ì
¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ÕÆþ¤êçõ¥Á¥ç¥³¡Ö¥¯¥é¥ó¥¡¼çõ À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¥³¥é¥Ü¡×(275±ß)¤ä¡¢¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÌ£¤Î°»¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥¢¥á(¥Ç¥¶¥¤¥ó3¼ï)¡×(213±ß)¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥ó¥¡¼çõ À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¥³¥é¥Ü¡×(275±ß)
¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥¢¥á(¥Ç¥¶¥¤¥ó3¼ï)¡×(213±ß)
¡û¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¦»®¤¬¤â¤é¤¨¤ë
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2ÉÊÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤¤¤º¤ì¤«1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥×¡¼¥ó¡×¤ËÂ³¤¡¢Âè2ÃÆ(11·î18ÆüAM10:00¡Á)¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4 ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡¢Âè3ÃÆ(11·î25ÆüAM10:00¡Á)¤Ï¥«¡¼¥Ó¥£¤È¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¦»®¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Âè2ÃÆ(11·î18ÆüAM10:00¡Á)¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4 ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Âè3ÃÆ(11·î25ÆüAM10:00¡Á)¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¦»®¡×
¡û¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥¹¥¿¥ó¥×´ë²è
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤òÄó¼¨¤·¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢1¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥×¤¬1¸Ä¤¿¤Þ¤ê¡¢¤¿¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ø±þÊç¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×1¸Ä¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È500±ßÁêÅö¡×(200Ì¾)¡¢¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä¤Ç¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ALL STAR COLLECTION ¥«¡¼¥Ó¥£(M)¤Þ¤ó¤×¤¯¡×(30Ì¾)¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¥ó´ü´Ö¤Ï11·î11Æü¡Á12·î1Æü¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï11·î11Æü¡Á12·î5Æü¤Þ¤Ç¡£
¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ALL STAR COLLECTION ¥«¡¼¥Ó¥£(M)¤Þ¤ó¤×¤¯¡×(¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°L¤Ç¤ªÆÏ¤±)
¡û¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É¹ØÆþ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë
´ü´ÖÃæ¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É(7,980±ß)¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¡ÖÍÀþ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥Èfor Nintendo Switch - À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î11Æü¡Á12·î1Æü¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
Nintendo Switch2 ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×(7,980±ß)
ÍÀþ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥Èfor Nintendo Switch - À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ¥Õ¥§¥¤¥¹
© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.