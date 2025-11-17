日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「葦」という漢字を読めますか。フランスの哲学者パスカルの言葉にもありますね。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：アシ・ヨシ

葦はイネ科ヨシ属に分類される多年草で、川岸や湖沼、湿地などの水辺に大群落を作って生育する、日本を含む世界各地に広く分布しています。日本では古くから人々の生活と密接に関わってきた植物です。

葦（あし）の標準和名は「ヨシ」ですが、本来の名は「アシ」です。なぜ名前が変わったかというと、日本語の「悪し（あし）」に通じるため、縁起を担いで忌避されるようになりました。

そこで、「良し（よし）」という縁起のよい言葉にちなんで、意図的に「ヨシ」という別名で呼ぶようになりました。

葦は茎が硬いイメージがありますが、春先にタケノコのように伸びる新芽（葦の芽）は、実は食用にすることができます。

新芽の皮を剥くと食べられる部分が出てきます。タケノコに似たほろ苦さや風味があり、茹でてアク抜きをし、おひたしや和え物にして食べられてきました。

ただし、食べられる部分は少なく、繊維が強く硬くなりやすいため、現在では一般的な食材とはいえません。それでも、かつては飢饉の際や春の山の恵みとして利用されていた歴史があります。

【難読漢字】食べ物当て「葦」 縁起が悪い？（2枚）