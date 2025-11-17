「劣悪な環境で保護したお母さん犬のおなかにいたんですよ」



今でも忘れられない。2年前に筆者が保護犬を迎え入れたときに聞かされた、保護団体からの一言だ。



保護犬サイトにあった、募集の経緯は「ブリーダー廃業」というシンプルな言葉だけだった。

筆者の愛犬 迎え入れた当時の写真

筆者のもとにやってきた保護犬だけが特別なケースではない。様々な経緯で保護団体に引き取られる犬が多くいる。

今回、その実情を知るべく、和歌山県にある犬の保護や里親探しなどの活動を行っている「Wanlife（ワンライフ）」の代表・島田香さんに話を聞いた。



島田さんは実際に保護現場に足を運んで、犬の環境改善のために勢力的に活動している。

（写真提供：Wanlife）

今回の取材で最初に聞いたのは、「悪徳ブリーダー」と呼ばれる人たちは、いったい何をしたのかについて。その答えは、耳をふさぎたくなるような現実だった。

劣悪な環境での無茶な繁殖や、体格差のある犬種同士の交尾をさせていわゆる「ミックス犬」や「小さい犬」を産ませるなど……。その行為は母体にも負担がかかり、命を落とす場合や、産まれた子犬に障害が残る可能性がある。



それでも、無事、健康で産まれ子犬には何百〜何千万円の価値がつく。



そのため、中には、全身を病に侵されて寝たきりになった犬にまで、最後に子犬を産ませようとするブリーダーもいるという。

では、障害のある子犬や年老いた犬はどうなるのだろうか……。



保健所に引き取ってもらうにも条件があるため、水もエサも与えず餓死させたり、冷凍庫に入れたり、中には業者にお金を渡して山奥で処分したり、大型の犬種がいるところに小型犬を掘り込んで食べさせたり……想像を絶する行為があるのだと、島田さんは語る。

さらに残念なのが、このようなブリーダーは、いったん廃業に追い込まれても、周りのブリーダー仲間に助けてもらったり、名前を変えて新たな場所で同じことを繰り返すそう。

ブリーダーが残した劣悪な飼育環境（写真提供：Wanlife）

ブリーダーが残した劣悪な飼育環境（写真提供：Wanlife）

もちろん、そんな悪徳ブリーダーは許しがたいもの。ただし、彼らだけの問題ではなく、「犬を飼う側の意識」も変わらないといけないと、島田さんは語気を強める。

島田さんが聞いた話では、あるところで飼い犬を引き取ってほしいと問い合わせがあり、理由を尋ねると「流行っている犬を飼いたいから」というものだった。



また、犬も種類によって性格が全く違うため、いざ暮らしてみると「思ってたのと違う」となる飼い主の中には、保護団体に引き渡す人も少なくないという。

実際に保護団体のサイトなどを見てみると、20年ほど前に話題になった犬種や今も人気の犬種なども掲載されている。

様々な環境で育った犬を見てきて、実際に救助活動をしている島田さんは、「簡単にペットを飼わないでほしい」と述べるとともに、次のように切実に訴える。



「よく調べて、本当に自分が飼える環境なのか、経済力なのか、（飼い主の性格、生活リズムに合う）犬種なのか、ペットを幸せにしてあげられるのか、自分の時間を削ってまでお世話できるのか、命というものを真剣に重く考えてほしい」

（写真提供：Wanlife）

最後に島田さんが語ったメッセージは、現在も犬と暮らしている筆者にとっても痛烈に考えさせられた言葉だ。愛犬にとっての幸せ、ともに過ごす日々を大切にしようと改めて強く感じた。



最後に今回の取材を通じて、一匹でも多くの命が救われること、保護犬の現実を少しでも知ってもらえることを願ってやまない。



(取材・文＝岡本景子)