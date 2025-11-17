サウスカロライナ州民主党黒人議員連盟が主催した夕食会に出席したジェシー・ジャクソン師＝2022年3月/Meg Kinnard/AP/File

（CNN）米黒人指導者のジェシー・ジャクソン師（84）が先週から入院し、血圧を安定させるために生命維持の措置を受けている。家族の関係者が16日、CNNに明らかにした。

ジャクソン師はかつて故マーティン・ルーサー・キング牧師と共に活動した公民権運動家。ジャクソン師が設立したNGO「レインボー・プッシュ連合」は12日、同氏が難病の進行性核上性麻痺（PSP）のため、経過観察を受けていることを明らかにした。

関係者によると、ジャクソン師は2日間にわたって服用している薬で一時的に元気を取り戻したものの、15日夜に血圧が急激に低下して医師団が直ちに対処した。

息子のジェシー・ジャクソン・ジュニア氏は13日のラジオ番組の中で、ジャクソン師の容体は「大幅に改善」していると述べていた。

ジャクソン師は1960年代、キング牧師の側近として有名になり、キング牧師が68年に暗殺された後は米国で最も影響力の大きい公民権運動の指導者のひとりとなった。

71年には黒人の経済状況改善を目指して「オペレーション・プッシュ」を設立。84年には米国民全員の平等な権利獲得を掲げて「全米レインボー連合」を設立し、12年後に両団体が合併してレインボー・プッシュ連合となった。