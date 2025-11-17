¶ÌÀîÅ°»á¡¡½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Ë´ð¤Å¤¯ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¶É°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£±£·Æü¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬£¶£·¡¦£µ¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡ÖÆüËÜ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤«¡©¡×¤È¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤À¡×¤¬£³£³¡ó¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤¬£´£¸¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÆüËÜ¿Í¤ÏÎäÀÅ¤À¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£³£³¡ó¤â¤¤¤ë¤È¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÀïÆ®¤ËÆþ¤ë¤È¼«±ÒÂâ¤ÎÊý¡¹¤Ëµ¾À·¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎºÇÂç¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¾ì¹ç¤Î»î»»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÀä¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î£±Ç¯¤Ï£Ç£Ä£Ð¤¬£·¡ó¸º¾¯¤¹¤ë¡££·¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤éÂçÉÔ¶·¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£º£¤ÎÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤é¹ñºÄ¤¬Ë½Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£À¯ÉÜ¤¬ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¹ñÌ±¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±¤¬¥¤¥±¥¤¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¯ÉÜ¤¬ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÌ±¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
