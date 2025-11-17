米スポーツサイトのブリーチャーリポートは１６日（日本時間１７日）、「ＭＬＢで最も期待外れになる可能性が高い７人のＦＡ」を発表し、今オフ、ポスティンシステムでのメジャー移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手（２５）を１番手に挙げた。

村上が８シーズンで２４６本塁打を放つなど日本での輝かしい実績を紹介したが、メジャー移籍後については「大成功するか大失敗かの予感が漂っている」と相反する予想だ。

疑わしい点の一つに挙がったのは、２５年に１８７打数で６４三振を喫した「驚異的な（三振の）割合」だ。また、他の米メディアも指摘している「速いストレートに苦戦していた」点も懸念材料に挙げた。

村上の契約相場が、移籍時の日本人野手最高額となる１億ドル（約１５５億円）以上と見積もられている要因は、日本での実績と２５歳という若さにある。

「村上が４０本塁打を放って四球を選ぶ打者になれば、球団は２００三振と打率２割３分を許容するだろう。だがＭＬＢレベルでの成功は、彼が毎年本塁打と打点でリーグトップ５に入る打者になれるかどうかにかかっているように思われる」

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が４６本塁打、１００打点を記録したのは４年目、カブスの鈴木誠也外野手（３２）がキャリアハイの３２本塁打、１０３打点をマークした今季も４年目だった。村上も対応に時間がかかりそうだが…。