俳優北村一輝（56）が、16日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。女優吉瀬美智子（50）の素顔を明かした。

この日は吉瀬がゲスト。北村は吉瀬をデビュー当時から知る人物としてVTR出演した。

北村は普段の吉瀬について「話しやすいんですよね。何かおっさんみたいじゃないですか」とぶっちゃけると、「皆さん『きれいで』というイメージを持たれているけど、僕は違うイメージで。地元のオカンとしゃべってるのと変わらない。サバサバしてるじゃないですか」と話した。また吉瀬のパブリックイメージについて「正直、“吉瀬美智子〜”という色っぽいみたいなのは…あんなの、あれ多分職業ですよ。外に出る時だけ『あ！ちゃんとしなきゃ！』みたいな」と暴露して笑いを誘った。

14年放送のフジテレビ系ドラマ「昼顔」では相手役を務めたが、気安い友人関係だっただけに「最初にえ〜！？となって。相手役と聞いた瞬間にお互いに思ったと思う。おおっと、どうする？と思って」。キスシーンでは「本番の1秒前まで『お兄ちゃん（北村）、私こういうの本当に向いてない。本当に向いてないから。知ってるよね？私こういうのできないし、本当に女優向いてない。辞めた方がいい辞めた方がいい』」とまくし立てられたと苦笑した。本番のカウントダウンが始まると「『あとお願い、よろしく！』って」とやけっぱちになった吉瀬の様子を語り、「結構シャイというか」と人柄を評した。

スタジオの吉瀬は「おっさんとかホント営業妨害だからやめてくれる？みたいな感じなんですけど」とクレームを入れつつ、キスシーン直前の言動については「多分照れ隠しじゃないのかな。もう丸投げですよね」と恥ずかしそうにしていた。