フジテレビの入社１年目・室岡大晴アナウンサー（２５）が同局のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」（月〜金曜・後３時４２分）で新人離れした落ち着きと安定感を見せている。

初めて受ける単独インタビュー。爽やかな笑顔、堂々とした受け答え。時に脱線しても「すみません、別の話になってしまいましたね」とスムーズに戻す。番組でもフィールドキャスターとして活躍中。現場で取材する時も自分が聞きたいことより、視聴者が知りたいことをまず想像する。ＭＣ・宮司愛海アナ（３４）の「視聴者の方の代わりに聞くんだよ」という言葉を大切にする。

大学・大学院は理系。ロボットを研究していた。機械同様、人体の動きにも関心があり「スポーツに関わる仕事を」と思って就職活動するうちにフジテレビの門をたたいた。「ロボット研究はトライ＆エラー。プログラムや係数を少しいじる日々でした。アナウンサーも少し声を上げてみたり、区切るところを変えると印象が変わる。どこか通じる部分があります」。毎日、原稿を見ながら自身が出演した録画で分析を重ねる。

研究熱心なのは小学４年から大学まで続けた野球でも同じ。捕手としてマスク越しに投手、相手打者を見つめてきた。自身のスペックも、中学当時は遠投５３メートルだったのが、男子バレーボール・石川祐希選手（２９）＝ペルージャ＝のスパイクの動きをヒントにトレーニング。大学時代には、捕球から二塁までの送球がプロ野球選手並みの２秒を切るまでになった。

将来はスポーツ中継や、「物作りに興味を持つ人を増やしたい」とＦ―１の番組に関わる夢を持つ。「まずは今の仕事で自分を高めないと」と今日も原稿を持って自室のテレビに向かう。（浦本 将樹）

◆室岡 大晴（むろおか・たいせい）１９９９年１２月４日、福岡県糸島市生まれ。２５歳。九州大学大学院工学府出身。２０２５年４月、フジテレビ入社。同期は吉岡恵麻アナ、石渡花菜アナ、浅倉美恩アナ。その他の担当番組は「ＢＳ プライムオンラインＴＯＤＡＹ」（金曜日）など。趣味は工作、裁縫。特技は北極星をすぐに見つけること。