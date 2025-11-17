３４歳を迎えた元ＡＫＢ４８で女優の河西智美。ＳＮＳでは七五三の家族ショットを披露し、「重大発表」も行った。

１７日までにインスタグラムで「先日、娘の七五三を家族でお祝いしました お着物は私が３歳の頃に着たもの 私のおばあちゃんとひぃおばあちゃんがお宮参りの祝着を直してくれたお着物だそうです」と報告。「私を強くしてくれたのは間違いなく娘ちゃんのおかげ そして旦那さんのおかげです ２人と出会えて私は本当に幸せものです」とつづり、長女と夫で新体操講師の小山圭太さんとの３ショットをアップした。

３４歳を迎えた１６日の投稿では「【重大発表】があります！！」と告知し、「３４歳の誕生日を迎えた今日やっとやっとみんなに発表できます私、河西智美この度初めてのプロデュースブランドを立ち上げます！！」と「まつ毛美容液」のブランドを設立したと公表。「バースデーライブでステージの上から、みんなの顔を見ながら伝えたい！と思ってみんなの前で極秘発表をさせてもらいました」とステージで発表する様子もアップし、「アイドルの頃からずっと見てきてくれた人も 卒業後に出会ってくれた人も 最近知ってくれたあなたもみんなが私に勇気をくれました 支えてくれて、本当にありがとう」と新たな挑戦に意気込んでいた。

河西は２００６年にＡＫＢ４８の２期生メンバーオーディションに合格しデビュー。同期は大島優子、宮澤佐江ら。１３年に卒業し、女優や歌手として活動している。私生活では小山さんと２１年に結婚し、２２年に第１子女児を出産。最近では産後に２８キロのダイエットに成功したことをＳＮＳで明かし、反響を呼んだ。