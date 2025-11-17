お笑いタレント・東野幸治（５８）が１６日放送のＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）にコメンテーターとしてスタジオ出演した。

東野は「サンジャポ」と同時間帯に放送していたが、今年３月をもって終了したフジテレビ系「ワイドナショー」でＭＣを務めていた。放送終了の翌週には「サンジャポ」に“緊急出演”していた。

今回はそれ以来２度目の出演。ＭＣのお笑いコンビ「爆笑問題」の太田光が「お忙しいところ、本当にすいませんね〜」と声をかけると、東野は「いやいやいや『ワイドナショー』終わったんですよ」と自虐。スタジオを沸かせた。

さらに「だから日曜日空いているんですよ。前回出た時は帰りのエレベーターの前でスタッフが『また大至急２回目来てください』と言ってたのに、かなり空きました」と説明。これに太田は「ギャラの問題でしょうね」と返すと、東野は「いやいやすごくリーズナブルでおなじみの東野ですから！やっと呼ばれました」と打ち明けた。

また「なんか『ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋』には呼ばれてないそうで」と東野に話を振った太田。かつて「ワイドナショー」で共演していた松本人志が出演する会員制有料動画配信サービス出演のオファーがないことについて東野は「そうです。『ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋』には呼ばれていないけど、『サンデージャポン』には呼ばれるという。なんか“爆問軍団”に入りました。よろしくお願いします」とアピールし、スタジオ共演者を笑わせていた。