ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦で7-7引き分けとなった。試合前、グラウンドでは、韓国投手が日本選手へ謝罪する紳士的な行動が目撃されていた。

潔く詫びていた。西川史礁外野手に歩み寄ったのはイ・ホソン投手。11-4で日本が快勝した15日の試合で4番手としてマウンドへ。5回、西川に死球を当てていた。キャップを取り、通訳を交えながら謝罪。この対応に西川は、頬を緩ませてながら応じていた。

韓国の放送局「SBS」のユ・ビョンミン記者がXにその場面を捉えた写真を公開。文面には「イ・ホソン選手が、前日投球を当ててしまったニシカワミショウ選手を探し、お詫びしたいという意志を伝えました。通訳とともに、練習しているニシカワ選手に謝罪し、ニシカワ選手も笑いながら『大丈夫です』と応じました」と記している。

イ・ホソンの振る舞いは、日本ファンの間でも話題に。「ほんと偉い子や」「韓国の投手紳士やん」「西川に死球の謝罪するイホソン 日本選手の練習風景見てたり努力家なんだぁと思った」などと、好感を抱く反応が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）