やのまんの光る球体パズル「ルミオーブ」に、ディズニーの「トゥインクルマジック」シリーズが登場。

組み立てる楽しさと光るインテリアの魅力を併せ持つ、新感覚の3D球体パズルに、6種類が新しく加わります☆

やのまん「ルミオーブ」ディズニー「トゥインクルマジック」シリーズ

発売日：2025年11月下旬

価格：各3,080円(税込)

ピース：各61ピース ※のり不要

パズル完成サイズ：Ｗ7.6×Ｄ7.6×Ｈ7.4cm

販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイト

やのまんの光る球体パズル「ルミオーブ」に、ディズニーのキャラクターや作品をモチーフにした6種類の新デザインが登場。

組み立てると光る、新感覚の球体パズルです。

61ピースのパズルを球体に組み上げ、付属の台座に乗せると、美しく光り輝くインテリアに変身します☆

新しく登場する「トゥインクルマジック」シリーズは、子どもから大人まで世代を超えて愛されているディズニーキャラクターの世界観を、光るパズルで表現。

『ズートピア』『リメンバー・ミー』『トイ・ストーリー』などの人気作品と、「スティッチ」「くまのプーさん」「チップ&デール」といった人気キャラクターがラインナップされます。

組み立てる過程では各キャラクターの物語を思い浮かべながら楽しみ、完成後は美しく光る球体がお部屋を彩るインテリアに！

作品やキャラクターをイメージしたカラーの球体から光りがもれる様子は幻想的で、ディズニーの魔法のようです☆

直径約7.6cmの手のひらサイズながら、暗闇で光らせると、ムードたっぷりに幻想的な雰囲気を演出。

約1.5時間の充電で、3時間程度光を持続します。

ジグソーパズルとして楽しみ、インテリアとして飾り、ライトアップして癒されるディズニーグッズ。

1つで3度楽しめる「ルミオーブ」で、まったく新しいパズル体験が楽しめます！

ズートピア

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が中心の『ズートピア』デザイン。

ピンク色の球体からもれる光は、多様性あふれる物語の世界を表現するかのよう☆

希望と友情のメッセージを、光とともに心で受け取れる、特別なディズニーグッズです！

リメンバー・ミー

『リメンバー・ミー』の「ルミオーブ」は、主人公の少年「ミゲル」と死者の国の幻想的な世界を表現。

組み立てて楽しんだあとは、温かなオレンジ色の球体からもれる光が、家族の絆を照らしてくれます。

音楽と愛に満ちた『リメンバー・ミー』の感動的なストーリーを、美しい光の演出で体験するようなジグソーパズルです☆

トイ・ストーリー

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」を中心に、個性豊かなおもちゃのキャラクターたちを描いた『トイ・ストーリー』の「ルミオーブ」

仲間との絆を感じられるような、冒険の世界を描いたデザインで、青色の球体からもれる光がおもちゃ箱の思い出を蘇らせてくれそう！

パズル完成後も光るインテリアとして楽しめ、ディズニーの魔法に包まれるようなグッズです☆

スティッチ

元気一杯の「スティッチ」とハワイアンな世界を組み立てる『リロ＆スティッチ』の「ルミオーブ」

青紫色の球体からもれる光に包まれ、オハナの絆を感じられるようなデザインです。

家族への愛と温かさを光の演出で表現し、心を癒やしてくれます！

くまのプーさん

森の中のようなグリーンの球体に、「くまのプーさん」を描いた「ルミオーブ」

優しい世界観のような光で、ほのぼのとした癒しを届けてくれます。

あたたかな光に包まれ、穏やかな時間が過ごせそうなグッズです☆

チップとデール

いたずらっ子で仲良しな「チップ」と「デール」の「ルミオーブ」は、コンビの魅力がたっぷり詰まったデザイン。

温もりを感じる茶色の球体からやさしい光がもれ、お部屋に彩りを添えてくれます！

元気いっぱいな2匹と一緒に、笑顔あふれる時間を過ごせる新感覚ジグソーパズルです☆

ディズニーの魔法みたいな、光る球体パズルシリーズ。

やのまんの「ルミオーブ」ディズニー「トゥインクルマジック」シリーズは、2025年11月下旬より発売です！

©︎Disney ©︎Disney/Pixar ©︎Just Play，LLC

©︎Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ズートピアやスティッチの光る3D球体パズル！やのまん「ルミオーブ」ディズニー「トゥインクルマジック」シリーズ appeared first on Dtimes.