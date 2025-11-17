ウェスティンホテル大阪のクリスマスアフタヌーンティー。サンタクロースやトナカイなど、クリスマスムード高まるメニューの数々
ウェスティンホテル大阪の「ロビーラウンジ」にて、遊び心あふれる「Christmas Afternoon Tea」が2025年12月25日（木）まで提供される。
スタンドには、あわてんぼうサンタクロースとしっかり者のトナカイが登場。ボリューミーなスペシャルディッシュや、クリスマスムード高まるスイーツ、そして見た目にも華やかなセイボリーが揃う。ちょっぴりあわてんぼうなサンタに癒される、心温まるクリスマスを。
スペシャルディッシュには、ホッと心まで温まるパイ包み焼きを
ちょっぴりあわてんぼうなサンタクロースと、そんなサンタをそっと導くしっかり者のトナカイ。リンリンと鈴を鳴らしながら星降る夜空を軽やかに駆け抜けるストーリーが込められたアフタヌーンティー。
初めに登場するのは、身も心も温まるスペシャルディッシュ「クラムチャウダーのパイ包み焼き」。あつあつのクラムチャウダーのうまみと香りをサクッと香ばしいパイ生地で閉じ込め、丁寧に焼きあげられた。さらに仕上げにはスタッフがパウダーをふるい、まるで雪が舞い降りるような演出を目の前で楽しむことができる。
サンタクロースやトナカイ、雪だるまなど楽しいクリスマスを演出するスイーツが盛りだくさん
スタンド1、2段目には遊び心あふれる楽しげなスイーツがずらり。
1段目には、サンタクロースが迷わないようにピスタチオクリームで仕立てた「りんごとピスタチオのツリーケーキ」が輝き、そのそばには煙突にはまったサンタクロースの姿を模した「サンタのチョコムース」がお目見え。また、もっちり食感の「いちごとチーズのクリーム大福」で表現したサンタのプレゼント袋も添えられ、胸が高鳴るようなひとときがそっと始まる。
2段目には、色鮮やかな「カッサータのクリスマスプレゼント」や「オレンジとダブルチョコレートのムース」、雪だるまが顔をのぞかせる「雪だるまのレモンシュークリーム」、そして「チーズとはちみつのスコーン」など、楽しいクリスマスの雰囲気あふれるスイーツたちがスタンドを飾る。
クリスマスのご馳走を思わせる華やかなセイボリーも
スタンド3段目では、クリスマスパーティーのご馳走をイメージしたセイボリーを3種用意。「栗と茸のキッシュ」に「自家製スモークサーモンのタルティーヌ」、「牛肉のブルギニョン（赤ワイン煮込み）」が並び、華やかなセレブレーションにぴったり。
1人1台のティースタンドで提供されるアフタヌーンティーとともに、心躍るクリスマスを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
陽射しが降り注ぐ上質なホテルラウンジで至高のアフタヌーンタイムを
ウェスティンホテル大阪内にある「ロビーラウンジ」。3階分吹き抜けの店内は窓からの陽射しがたっぷり降り注ぐ開放感ある空間。女子会はもちろん、家族やカップルで過ごしても記憶に残るひとときになるはず。
