ヒルトン東京のアフタヌーンティー「ストロベリー プティ・ブーランジェリー」。10種ものパンに、フレッシュいちごやスイーツも
ヒルトン東京の2階「バー＆ラウンジZATTA」より、いちごとアメリカン50sをテーマに贈るパン尽くしのアフタヌーンティー「ストロベリー プティ・ブーランジェリー」が登場。期間は、2025年12月27日（土）から31日（水）、2026年1月3日（土）から5月上旬頃までの予定。
いちごを引き立てるスイーツ系、お食事系のパン10種類がずらりと並ぶほか、フレッシュいちごにサラダ、シェイクなども。いちご×パンが織りなすひとときを。
いちごのおいしさ味わえる、さまざまなパンが登場
沢山の種類のパンを少しずつ色々楽しみたい、そんなパン好きへ贈るアフタヌーンティーをご紹介。
東ヨーロッパ発祥、アメリカでも人気の高いバブカをアレンジした「ストロベリーバブカ」は、マーブル模様が鮮やかな1品。バターと卵をたっぷり使ったデニッシュ生地に、アーモンドクリームとストロベリーチョコレートのフィリングを丁寧に巻き込み、ねじって焼きあげている。
また、全粒粉のロールパンにミルクバタークリームをたっぷり絞り、フレッシュいちごとドライいちごのコンポートを合わせた「ストロベリーバター・ツイスト」、タルト生地にアーモンド＆カスタードクリームとラズベリーのジャムを重ね、サクサクのクランブルをのせて焼きあげた「ラズベリースイートハート」など、甘酸っぱいいちごのおいしさをさまざまなスタイルで楽しめるアイテムが勢揃いする。
遊び心たっぷりのお食事パンは豊富なドリンクと相性抜群
紅茶やコーヒーはもちろん、ワインとの相性もよいお食事パンもラインナップ。
ホウレン草を練り込んだバターロールパン生地にマカロニチーズを入れ、ブリオッシュ型で焼く「ほうれん草マック＆チーズ」をはじめ、スモークチキンとキャラメルオニオンのカップケーキにピリ辛いカレー風味のサワークリームを絞った「ホットチックカップケーキ」など、アメリカンテイストでベーカー湯田氏の遊び心が随所に表現されたパンはどれも絶品。
フライドチキンをサンドした食べ応えあるパンや、ブルスケッタのようなアイテムも
ほかにも、パーカーハウスロールを用い、オレンジソースを和えたフライドチキンをサンドした「オレンジチキンパーカーハウスサンド」、カンパーニュバゲットにフレッシュいちごをバルサミコ酢とバジルで和え、ブルスケッタのように仕上げた「ストロベリーブギウギ」など、多彩なお食事パンが揃うのでお楽しみに。
パンだけでなく、サラダやフレッシュいちご、シェイクなどのメニューにも注目
さらに、口直しにもぴったりな「スモークダックのコブサラダ」、爽やかなヨーグルトフレーバーの「ストロベリーシェイク」に加え、グラスいっぱいのフレッシュストロベリーも用意。
いちごの香りに包まれるパン尽くしの魅力的なアフタヌーンティーで、心躍る甘いティータイムを堪能しよう。
