『ストレンジャー・シングス』シーズン5での活躍に期待！“名コンビ”を振り返り

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、11月27日（木）より世界独占配信する。（VOL 1（第1〜4話）：11月27日（木）、VOL 2（第5〜7話）：12月26日（金）、フィナーレ（第8話）：2026年1月1日（木）より）

本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、様々なエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。

時に励まし合い、時にぶつかり合いながら、これまで裏側の世界や10代ならではの葛藤に立ち向かってきた仲間たち。その中には、性別や年齢、性格を問わず厚い友情を育んだペアも誕生した。今回は、そんな仲間たちの中でも一際息の合ったやり取りで、物語の行方を左右するめざましい活躍を見せた名コンビを振り返る。果たして最終章では、どのようなコンビネーションで、“裏側の世界”との戦いに挑むのか？

これまでに誕生した人気コンビ

小さな街ホーキンスに暮らすマイク、ウィル、ダスティン、ルーカスは、映画やゲームが大好きなちょっと冴えない仲良し4人組。いつものように遊んだとある日の帰り道、ウィルが突如姿を消し、3人は捜索を開始。すると別次元の恐ろしい＜裏側の世界＞の扉が開き、街では超常現象が頻発、邪悪な怪物たちが襲来する――。これまでの4シーズンを通して、家族や仲間と一致団結して脅威に立ち向かう姿が描かれ、数え切れない試練を超える物語は世界中のファンの心を掴んだ。そしてついに迎える最終章では、仲間たちがシリーズ最大の脅威・ヴェクナを倒すために再び団結する――。

監督のロス・ダファーが、「この2人の姿なしに本作を描くことなんてできない」と太鼓判を押すのが、面倒見の良い兄貴肌のスティーブ（ジョー・キーリー）と天真爛漫でどこか憎めない可愛さのあるダスティン（ゲイテン・マタラッツォ）の人気コンビ。



STRANGER THINGS. (L to R) Gaten Matarazzo as Dustin Henderson and Joe Keery as Steve Harrington in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

かつてマックス（セイディー・シンク）に片想いしていたダスティンがスティーブに恋愛相談をしたことから2人の仲が縮まり、ジョーとゲイテンの両者も「2人は大親友なんです」、「スティーブがダスティンを尊重する姿には愛情がこもっていて、2人は固い友情で結ばれています」と表現するほど、互いに良き相棒として信頼を寄せている。

シーズン3では、ロビン（マヤ・ホーク）とエリカ（プリア・ファーガソン）を加えた4人でロシアの秘密施設に潜入するも、ロシア兵に侵入がばれて捕まりかけたところを、自らが犠牲となりダスティンを逃したスティーブ。そんな彼を助けるため、ダスティンは無線機の知識を駆使してスティーブの居場所を特定し、無事救出することに成功した。これまで年上のスティーブに守られる立場だったダスティンが、危険を冒して彼を救い出すという絆が光るシーンとなった。シーズン4では、高校生になり新たな人脈を築くダスティンに対して、嫉妬するスティーブの姿も映し出されたが、最終章でも歳の差ペアの仲睦まじい掛け合いや、抜群のコンビネーションで難局を乗り越えていく姿に期待がかかる。

そして、性別を超えて見事な連携を見せるのが、同じアルバイト先で働くスティーブとロビンのコンビ。



STRANGER THINGS. (L to R) Joe Keery as Steve Harrington and Maya Hawke as Robin Buckley in STRANGER THINGS. Cr. Tina Rowden/Netflix © 2022

ロシアの秘密施設で軍に捕まり閉じ込められた際には、知恵を出し合って脱出を試みるもあえなく失敗。しかしそのような絶望的な状況でも、明るく互いを励まし合っていた2人。シーズン4では、ロビンが同じ部活の少女に向ける恋心に悩む姿を見せた際には、彼女の性的指向を知るスティーブが心配そうな眼差しを向ける場面も。ジョーはロビンとの友情を「今やスティーブにとって不可欠な要素」と言い、一方のマヤも「2人は一緒に成長して、互いに持っていた偏見を取り払い、真の友情を育んでいきます」と、互いの存在の大きさを語っている。心から打ち解け、信頼し合う彼らの強固な結びつきは、最終章でも互いの支えとなるか…？

さらに、シーズン4で新たに誕生したのが、マイクの姉・ナンシー（ナタリア・ダイアー）とロビンの女性同士のコンビ。

STRANGER THINGS. (L to R) Natalia Dyer as Nancy Wheeler and Maya Hawke as Robin Buckley in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

スティーブのことを気にしていたロビンは、彼の元恋人のナンシーに対して遠慮するような素振りを見せることもあったが、マックスを救うためカギを握る人物との接触を試みて精神科病院に潜入した際には、ナンシーの論理的な説得とロビンの臨機応変な対応で無事に面会にこぎつけることに成功。最初は距離のあった2人だが、裏側の世界と戦うために互いに手を取り合うことで、徐々に友情を育んでいく様子が映し出された。ロス・ダファーも「彼女たちの性格はかけ離れていますが、そんな2人の関係にとてもワクワクします」と語っており、最終章でのさらなる関係性の進展にも関心が高まる。

これまでに誕生した名コンビの活躍以外に、最終章では新たなコンビの誕生にも期待が寄せられる。果たして、愛すべきホーキンスの仲間たちに待つ予測不能な冒険と決戦はどんな運命を迎えるのか―。世界中が待ち望む、最終シーズンはもうすぐだ。

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』最終章は、11月27日（木）10時より世界独占配信。（海外ドラマNAVI）

