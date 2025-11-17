７日、建設中の津濰京浜下り連絡線特大橋。（ドローンから、天津＝新華社配信）

【新華社天津11月17日】中国天津市浜海新区でこのほど、同市と山東省濰坊（いぼう）市間で建設中の津濰高速鉄道の重要な結節点となる津濰京浜下り連絡線特大橋の黒猪河をまたぐ連続桁の接合が完了した。

特大橋の全長は3.55キロ。単線の連続桁で黒猪河をまたぐ。黒猪河は中国近代の石炭輸送運河の先駆けとして石炭産業の輸送史と発展史を今に伝えており、19世紀後半の清王朝による近代化改革「洋務運動」の足跡を残す河川として高い文化的価値を持つことから、架橋工事ではより高い水準の河川保護が求められた。

７日、建設中の津濰京浜下り連絡線特大橋。（天津＝新華社配信）

連続桁の主橋脚は黒猪河の両岸に設けられ、基礎掘削の深さは8メートルに達した。プロジェクトチームは検証を重ね、技術的手法により河川への影響を最小限に低減。連続桁は張り出し架設工法（カンチレバー方式）で施工され、厳格な環境保護施工計画や架設用機材への防護シート設置、コンクリート養生用水の循環システム導入などの取り組みを通じて河川の水質を確実に保護した。

津濰高速鉄道は中国鉄道建設大手の中国鉄建傘下、中鉄十八局集団が建設を請け負い、中国の高速鉄道網「八縦八横」の重要な構成要素となる。天津中枢連絡線が完成すると、同高速鉄道と京浜（北京−天津浜海新区）都市間鉄道、津秦（天津−秦皇島）高速鉄道の相互乗り入れが可能となり、京津冀地域（北京・天津・河北2市1省）の都市間鉄道の輸送能力が向上する。（記者/毛振華、宋瑞）

７日、建設中の津濰京浜下り連絡線特大橋。（ドローンから、天津＝新華社配信）

７日、津濰京浜下り連絡線特大橋の建設現場で、鉄筋結束作業に当たる作業員。（天津＝新華社配信）