ヒルトン東京「King & Queenのクリスマス」スイーツビュッフェ。20種以上のスイーツに、ローストチキンなど8種の食事メニューも
ヒルトン東京の「マーブルラウンジ」にて、心躍るフェスティブ気分を盛り上げる「King & Queenのクリスマス」スイーツビュッフェを開催。期間は、2025年11月14日（金）から12月26日（金）まで。
宝石やティアラ、クリスマス・ファッションなどをイメージした20種類以上の華やかなスイーツに加え、ローストチキンなど8種類のお食事もラインナップ。きらびやかな雰囲気の中、王様や女王陛下気分でビュッフェを楽しんでみて。
ホリデーシーズンにぴったりの華やかなスイーツの数々
「女王陛下の宝石箱」は、しっとりとしたジェノワーズに、ピンクグレープフルーツといちごのコンポートがサンドされたショートケーキ。たっぷりのいちごがトッピングされ、サイドを包む上品なレース風ホワイトチョコレートが一際目を惹く。
また、ジンジャーシロップに漬け込んだドライ無花果と胡桃を混ぜ込んで焼きあげられた「クリスマスの朝のクグロフ」や、アーモンド香るタルトにアッサムティー風味のクリームと林檎のコンポートを配し、リッチなクレーム・ドゥーブルがまるで天使の羽のように絞られた「マジェスティック・ホワイト」も用意される。
オーナメントや星を模したかわいいスイーツにときめいて
オーナメントを思わせるホールケーキ「ロイヤル・オーナメント」は、爽やかな酸味のラズベリームースの中に、ラズベリージュレとココナッツムースが忍ばせられている。
そのほかにも、パン・ド・ジェーヌの上にマロンブリュレ入りコーヒー風味のホワイトチョコレートムースがのせられた「プリンスのスクエアオーナメント」や、オールスパイスを効かせた生地にレーズン、チェリー、オレンジピールなどを合わせて焼きあげられたパウンドケーキ「王様のイブのお夜食」がラインナップ。
さらに、パイナップルやオレンジのコンポート入りミルクチョコレートのムースに、華やかな星型のチョコレートがトッピングされた「ロイヤルツリートップの星」など、フルーツやナッツ、スパイスをふんだんに用いたクリスマススイーツが楽しめる。
クリスマスらしい装いの魅力的なミニスイーツがずらり
ミニサイズのスイーツやグラススイーツもクリスマスらしい装いで登場。ヘーゼルナッツのプラリネ入りカスタードクリームに、金柑のコンポートが合わせられたクッキーシュークリーム「クリスマスファシネーター」をはじめ、タルトに柚子風味のミルクチョコレートガナッシュをのせ、ピスタチオクリームが絞られたツリーのような見た目の「リトル・リトルツリー」や、ロイヤルミルクティームースの中に、爽やかなレモンのジュレとアプリコットのコンポートが忍ばされた「プリンセス・ジュレ・ド・ノエル」など、魅力的なスイーツたちがずらりと並ぶ。
また、2種類のチョコレートファウンテン、お好みのアイスクリームの上にラムレーズンモンブランクリームを極細で絞るライブステーション、アニス、クローブ、ローリエ、シナモンなどのスパイスとオレンジピールなどがたっぷり使用された「ホットワイン・ロワイヤル」なども楽しんでみて。
遅めのランチにも！セイボリーやドリンクメニューも充実
クリスマススイーツとともに楽しめるのは8種類のセイボリー。たっぷりのハーブとともにジューシーに焼きあげられる「ハーブローストチキン レモンバター」や、「ベイクドフィッシュ 地中海風トマトオリーブソース」、「ロゼハム、ポテト、にんじん、ピクルスのサラダ 柚子エッセンス」などに加え、「蕪のブランマンジェ ビーツソース」や「ペンネ 冬野菜とカンネリーの軽い煮込み」も揃い、スイーツビュッフェとしてはもちろん、遅めのランチとしてもおすすめ。
ドリンクは、ドイツの高級紅茶ブランド ロンネフェルト社の紅茶10種類を含む、全19種類から好きなものを選ぶことができる。焼きりんごをイメージした「レッドベイクドアップル」や、スパイスを効かせた「ジンジャーブレッドティー」など、クリスマススイーツやお食事に合わせてゆったりと堪能して。
◆スイーツビュッフェの会場は？
華やいだクリスマスラウンジで優雅なスイーツタイムを
ヒルトン東京では、2025年11月14日（金）より館内一斉にクリスマスデコレーションとイルミネーションを開始。中央に螺旋階段を配し、2階まで吹き抜けの「マーブルラウンジ」には、今年も全長6mのクリスマスジャンボツリーが登場。「King & Queen」のテーマに合わせたきらびやかな店内で、クリスマススイーツ＆セイボリーを心ゆくまで味わう優雅なひとときを過ごしてみてはいかが。
