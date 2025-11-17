ヒルトン東京の「クリスマス プティ・ブーランジェリー」。ツリー型スタンドに、オーナメントのように華やかなパンがずらり
ヒルトン東京の「バー＆ラウンジZATTA」にて、2025年11月14日（金）から12月26日（金）までの期間限定で、パン尽くしのアフタヌーンティー「クリスマス プティ・ブーランジェリー」を開催。
ユニークなツリー型のオリジナルスタンドには、クリスマスにぴったりなスイーツパンやお食事パンが並び、まるでオーナメントのように華やか。10種類ものパンやスコーンのほか、ビーフシチューやかわいらしいスイーツも楽しんで。
ブルターニュ伝統菓子とクリスマスツリー風タルト
フランス ブルターニュ地方発祥の伝統菓子、クイニーアマンはたっぷりのバターを使用し、クロワッサンのように幾重も生地を重ね、表面をキャラメリゼすることで生まれるカリっとした歯応えが特徴。中にラズベリージャムを閉じ込めた上品な甘酸っぱさを楽しめる「クイニーアマンフランボワーズ」は、代々受け継がれたオールド・オーナメントをイメージしている。
タルトカップにアーモンドクリームを添え、抹茶風味の白餡がまるでモンブランのように絞られた「抹茶と白餡のモンブランタルト」には、星型チョコやパールクラッカンがトッピングされ、愛らしいクリスマスツリーのような仕上がりに。
スパイス香るスコーンと爽やかな味わいのブリオッシュ
ジンジャーブレッドクッキーを思わせる「スパイススコーン バタークリームサンド」は、クローブやシナモン、ジンジャーなどのスパイスが練り込まれたスコーンで、ドライフルーツやスパイスを加えたバターをサンド。スパイスの豊かな味わいとバターの風味が口いっぱいに広がる。
真っ赤なオーナメントをイメージした「オレンジガナッシュ入りブリオッシュ」は、ヴァローナ社のダークチョコレートにオレンジが加えられ、爽やかな酸味とちょっぴりほろ苦いガナッシュが楽しめる甘すぎない1品。
クリスマスを彩るご馳走パンの特別なラインナップ
紅茶やコーヒーはもちろん、ワインとの相性も抜群なお食事パンもクリスマスらしいラインナップでお届け。クリスマスのご馳走としてテーブルを飾るさまざまな食材が、ベーカー湯田氏の感性で味わい深いパンへと生まれ変わる。
バジルを練り込んだ生地でローストチキンを包み、発酵させた後にジェノベーゼソースを和えて焼きあげられた「ローストチキンのバジルパン」、スモークダックと甘酸っぱい無花果ジャムがブリオッシュでサンドされた「スモークダックと無花果シトラスジャムのブリオッシュサンド」、パイのカップにマッシュポテトを伸ばし、BBQポークのシュレッドをのせて焼きあげる「プルドポークパイ」には、レモンチェッロにレモンゼストを加えたゼリーのクラッシュがトッピングされ、華やかな装いと味わいを楽しめる。
バラエティ豊かなお食事パンとビーフシチューを堪能
そのほかにも、チーズを練り込んだフォカッチャの上に、トリュフクリームチーズとマリネしたエビをのせた「海老とトリュフクリームチーズのオープンサンド」や、ラタトゥイユを練り込んだ生地で作られたケークサレに、ホウレン草クリームチーズがトッピングされたクリスマスカラーの「ラタトゥイユのケークサレ」など、バラエティに富んだお食事パンが楽しめる。さらに、バゲットスライスを添えた「ビーフシチュー」も用意されるので、お腹も心も満たされること間違いなし。
オーナメント着想のかわいらしいパンを味わいながら、クリスマス気分を楽しむ華やいだひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
憧れの「ヒルトン東京」のバーラウンジで素敵な午後のひとときを
ヒルトン東京の「バー＆ラウンジZATTA」では、ランチやティータイムには落ち着いた空間でホテルメイドの料理が楽しめる。ディナータイムには、スタイリッシュなライブミュージックやDJライブ、個性的なカクテルなどもうひとつの顔も。憧れのホテルで素敵なひとときを。
