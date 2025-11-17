KDDI、沖縄セルラーは、UQ mobileの新たな割引して「UQ親子応援割」と「UQ サンキュー応援割」を発表した。21日に提供を開始する。

18歳以下の「UQ親子応援割」

「UQ親子応援割」は、5歳以上18歳以下のユーザーと、その家族（同一の「家族セット割」グループ）が対象となるキャンペーン。

30GBのデータ容量が利用できる「トクトクプラン2」（月額4048円）で適用できる。加入の翌月から1年間、月額1650円を割り引く。割引後の利用料は2398円）

さらに「自宅セット割」（月1100円引）と「au PAY カードお支払い割」（月220円引）を併用すると、5GB以下の場合、1年間は月額1078円で利用できる。

なお、親子応援割の適用期間中は、データ利用量が5GB以下の場合に適用される1100円の割引は適用されない。

UQ サンキュー応援割

一方、「UQ サンキュー応援割」は、5歳以上39歳以下のユーザーが対象。

35GBのデータ容量と1回10分以内の国内通話かけ放題（一部対象外通話あり）がセットになった「コミコミプランバリュー」（月額3828円）で適用できる。加入の翌月から12カ月間、月あたり550円を割り引き、月額3278円で利用できるようになる。

両割引ともに、新規契約、MNP、プラン変更、番号移行のいずれの手続きでも加入できる。受付終了時期は別途案内される予定。

紹介キャンペーン

あわせて、「UQ mobile紹介キャンペーン」も21日に始まる。紹介上限は最大6回線（合計1万5000円分）。

紹介された家族や友人が対象プランに加入し、紹介者が専用サイトからエントリーすると、紹介者に2500円分のau PAY ギフトカードがプレゼントされる。

対象の料金プランは「コミコミプランバリュー」「トクトクプラン2」「3Gからのりかえプラン」。

申込期間は11月21日～12月31日、エントリーは2026年1月31日まで。