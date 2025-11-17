ヒルトン東京の「苺シノワアフタヌーンティー」。デザート4種とフレッシュいちごに、点心食べ放題、料理長特製の食事メニューも
◆ヒルトン東京の「苺シノワアフタヌーンティー」。デザート4種とフレッシュいちごに、点心食べ放題、料理長特製の食事メニューも
ヒルトン東京2階にある中国料理「王朝」では、豪華なラインナップでお届けする「苺シノワアフタヌーンティー」が2025年12月27日（土）より登場。
バラエティ豊かなスイーツにフレッシュいちご、そして10種類のシェフズスペシャルとおかわり自由の点心まで付いた大満足の内容に。中国茶とともに、シェフのこだわりあふれる料理を堪能しよう。
料理長特製シェフズスペシャルで鮑や蟹、黒毛和牛などのうまみあふれる料理を堪能
「王朝」料理長である柳谷雅樹氏が、いちごをアクセントに取り入れて用意するシェフズスペシャルは必見。
「燻製鴨ロース スパイシーマンゴーソース 苺添え」や「蟹肉と菜の花のテリーヌ ココナッツフレーク掛け」などの前菜、カラッと揚げたエビに塩漬けした卵黄を丁寧に裏ごしし、自家製XO醤を合わせたソースで味わう「海老のXO醤入りソルティッドエッグソース」、王朝特製チリソースで渡り蟹を豪快に炒めた「渡り蟹のチリソース炒め」、紹興酒をまとわせ蒸篭で柔らかく蒸しあげた鮑に、干し貝柱を使った濃厚ソースを合わせた「鮑の海鮮オイスターソース掛け 干し海老飾り」など、五感を魅了する美味が勢揃い。
そのほか、「極上コラーゲンスープ」や「黒毛和牛の湯引き スパイシーセサミソース」など全部で10種類も堪能できる、まさにスペシャルなラインナップに心躍らされて。
蒸し点心や揚げ点心などさまざまな種類の点心は食べ放題
点心は、好きなものを好きなだけ堪能できる食べ放題スタイル！ さらに熱々の状態で席まで届けてくれるのがうれしいポイント。
皮に抹茶を練り込んだ「翡翠抹茶海老蒸餃子」、「ラベンダーカラーの豚肉と野菜の餃子」や「海老入りポーク焼売 トリュフ飾り」などの蒸し点心、「海老と野菜のライスペーパー春巻」や「五目揚げ団子」などの揚げ点心など、ワンランク上の点心を心ゆくまで存分に味わおう。
色鮮やかなスイーツとフレッシュいちごはティースタンドに用意
豪華な料理の締めくくりには、鳥籠風ティースタンドに美しく並んだ4種類のデザートとフレッシュいちごが登場。
「ココナッツプリン ストロベリーソース」、「ストロベリーエッグタルト」などいちご引き立てるスイーツに、甘酸っぱく華やかな香りの山査子を用いた「ライチ入り山査子酒のゼリー」、紫芋を練り込んだ皮で黒ゴマ餡を包み込んだ白玉団子に金木犀のジャムを用いたシロップを添えた「金木犀香る黒ゴマ餡の白玉団子」など色鮮やかできらめくスイーツも。
さらに、フレッシュいちごは素敵なサプライズ演出とともに楽しめる。 ※仕入れ状況により演出をご提供できない場合もございます。
香り豊かな中国茶と一緒に、スイーツと点心、そしてシェフズスペシャルの料理を堪能する上質なティータイムを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
シチュエーションに合わせて楽しむ高級中国料理
席によってまったく印象の異なる空間へと変化する中国料理「王朝」。料理長のこだわりが詰まったチャイニーズアフタヌーンティーをはじめ、中国料理の歴史と伝統を継承しつつ、現代的なエッセンスを加味したコースメニュー、華やかな点心とシーズンごとに変わる料理の食べ放題「点心ランチ」、高級食材を用いたディナー食べ放題「王朝の味覚」など、さまざまなメニューを堪能して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
シチュエーションに合わせて楽しむ高級中国料理
席によってまったく印象の異なる空間へと変化する中国料理「王朝」。料理長のこだわりが詰まったチャイニーズアフタヌーンティーをはじめ、中国料理の歴史と伝統を継承しつつ、現代的なエッセンスを加味したコースメニュー、華やかな点心とシーズンごとに変わる料理の食べ放題「点心ランチ」、高級食材を用いたディナー食べ放題「王朝の味覚」など、さまざまなメニューを堪能して。