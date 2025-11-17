光り輝くシャンパンゴールド色のイルミネーション「丸の内イルミネーション 2025」過去最大級のクリスマスマーケットも開催
※昨年開催時の様子
丸の内エリアの冬の恒例イベント「丸の内イルミネーション 2025」が、2025年11月13日（木）?2026年2月15日（日）の期間限定で開催。24年目を迎える今年も、メインストリートの丸の内仲通りを中心に、街路樹がシャンパンゴールドに彩られる。12月25日（木）まではクリスマスマーケットやキッチンカーが登場。華やかなホリデーイベントをぜひチェックしてみて。
※昨年開催時の様子
丸の内の冬を彩る！丸の内仲通りを中心に、シャンパンゴールドのイルミネーション
今年で24年目を迎える冬の華やかなイベント「丸の内イルミネーション 2025」は、2025年11月13日（木）?2026年2月15日（日）の期間に開催。約1.2kmにおよぶ丸の内のメインストリート・丸の内仲通りと東京駅前周辺の約250本の街路樹がシャンパンゴールド色に彩られる。
「丸の内イルミネーション」の使用電力は、環境にやさしい再生可能エネルギーなのもポイント。カップルはもちろん、友人同士や家族、ひとりでも、きらびやかなシャンパンゴールドのイルミネーションで、心あたたまる冬のひとときを過ごそう。
丸の内イルミネーション 2025
期間：2025年11月13（木）〜2026年2月15日（日）
時間：16:00〜23:00
※12月1日（月）〜31日（水）は16:00〜24:00（予定）
場所：東京駅前周辺及び丸の内仲通り
※一部エリアは異なる可能性あり
クリスマスまでの期間限定で「行幸通り」の一部でもイルミネーションが点灯
今年は、「Marunouchi Street Park 2025 Winter」が東京駅と皇居外苑を結ぶ「行幸通り」まで展開エリアを拡張することに合わせ、同期間に「行幸通り」の一部でもイルミネーションを点灯。今年初のクリスマスツリーも設置してあるから、丸の内仲通りと合わせて訪れてみよう。
行幸通りイルミネーション 2025
期間：2025年11月28日（金）〜12月25日 (木)
時間：16:00〜24:00
場所：行幸通り（東京都道404号）中央街路樹
※昨年開催時の様子
クリスマスマーケットやキッチンカーでホリデーシーズンを楽しで
イルミネーションと合わせて、クリスマス限定で楽しみたいのが「Marunouchi Street Park 2025 Winter」。東京駅と皇居をつなぐ行幸通りと丸の内仲通り（丸ビル?新国際ビル）に、クリスマスマーケットやキッチンカーが登場。ザ・ペニンシュラ東京のキッチンカーからはストロベリープリンやホットチョコレート、帝国ホテルからはシュトーレンなど、気になるメニューが続々！ イルミネーションが輝くなか、クリスマスらしいおさんぽに。
さらに、注目なのがストリートミュージック。Marunouchi Street Parkの公式オーディションを経て選ばれたミュージシャンによる演奏が、期間中の平日18時以降と土日祝終日に開催。演奏スケジュールはMarunouchi Street Parkの公式サイトでチェックできる。
Marunouchi Street Park 2025 Winter
期間：2025年11月13日（木）〜12月25日（木）
※行幸通りは11月28日（金）〜12月25日（木）
時間：11:00〜22:00
場所：丸の内仲通り（特別区道千第114号・第119号）、行幸通り（東京都道404号）
※昨年開催時の様子
