KDDIと沖縄セルラーは、18歳以下を対象とした料金プラン「U18バリュープラン」を発表した。12月1日に提供が開始される。

18歳以下向けとなる「U18バリュープラン」は、データ利用量が3GBまでと20GBまでという2段階制となる料金プラン。

割引適用前の利用料は3GBまで月額2398円、3GB～20GBまで同4048円。上限に達すると通信速度は最大128kbpsに制限される。通話料は30秒につき22円。SMSは1通（70文字まで）あたり3.3円、受信は無料。

別途、月額1980円の「通話定額2」（国内通話が24時間かけ放題）か、月額880円の通話定額ライト2」（1回5分以内の国内通話が24時間かけ放題）を契約することもできる。

また、衛星とスマートフォンが直接通信する「au Starlink Direct」や、対象サブスクリプションサービスの利用でPontaポイントが還元される「サブスクぷらすポイント」の対象。

9月に登場したばかりの「U16バリュープラン」をリニューアルし、加入できる年齢を引き上げた。現在「U16バリュープラン」に加入中のユーザーは、12月1日から自動的に「U18バリュープラン」へ移行する。

U18 ギガ増量キャンペーン

なお、12月1日に開始される「U18 ギガ増量キャンペーン」により、「U18バリュープラン」の3GBまでの制限が10GBまでに増量される。

キャンペーンの終了日は未定。期間中に「U18 バリュープラン」へ加入すると適用される。

キャンペーン・割引適用後の「U18 バリュープラン」

本来は3GBまで2398円、20GBまで4048円となる料金プランだが、先述の通り、キャンペーンにより、｢10GB」と「20GB」という段階制になる。

その上で、「家族割プラス」（3人以上で550円割引）、「auスマートバリュー」（550円割引）、「au PAY カードお支払い割」（220円割引）も適用できる。

キャンペーン、そして各種割引を適用すると月額利用料は、10GBまでが月額1078円、20GBまでが同2728円になる。

なお、19歳以降もプランは継続して利用できるが、23歳の誕生日翌月からは20GBまでの定額料金となる。