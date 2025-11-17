25回目を迎えるクリスマスの風物詩！「サントリーホール クリスマスコンサート 2025」
◆25回目を迎えるクリスマスの風物詩！「サントリーホール クリスマスコンサート 2025」
サントリーホールの「大ホール」にて、サントリーホール クリスマスコンサート 2025 バッハ・コレギウム・ジャパン「聖夜のメサイア」を2025年12月24日（水）に開催。
クリスマスの風物詩とも言えるコンサートは今回で25回目。合唱と管弦楽はバッハ・コレギウム・ジャパン（BCJ）、指揮は鈴木雅明氏が務め、一流ソリストとともに壮大な音色を奏でる。今年のクリスマスは美しい音楽に浸ってみては。
(C)Marco Borggreve
音楽監督・鈴木雅明氏率いるバッハ・コレギウム・ジャパンによる聖夜を彩る演奏
25回目を迎えるクリスマスの風物詩「サントリーホール クリスマスコンサート 2025」。今年は、ヘンデル作曲「メサイア」全曲を演奏。
「ハレルヤ・コーラス」で有名なこの作品は、キリストの降誕から受難、復活にいたる生涯を描いた壮大なオラトリオで、クリスマスシーズンには英米を中心に世界中で演奏されている。今回のコンサートでは、合唱と管弦楽は、創立35周年を迎えた古楽のスペシャリストであるバッハ・コレギウム・ジャパン（BCJ）が、指揮は3年ぶりの登場となるBCJ創設者で音楽監督の鈴木雅明氏が務める。また、ソリストとしてソプラノ：ジョアン・ラン氏、アルト（カウンターテナー）：レジナルド・モブリー氏、テノール：鈴木准氏、バス（バリトン）：大西宇宙氏を迎え、「メサイア」を知り尽くした一流の出演者による演奏が楽しめる貴重な1日になること間違いなし。
さらに、この公演は有料オンライン（ライブ＆リピート）配信も行われるので、各々自宅や好きな場所で楽しめるのもうれしいポイント。
きらめく空間で心に残る音色に浸りながら、素敵なクリスマスを過ごしてみては。
DATA
【出演】
指揮：鈴木雅明
合唱・管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン
ソプラノ：ジョアン・ラン
アルト（カウンターテナー）：レジナルド・モブリー
テノール：鈴木准
バス（バリトン）：大西宇宙
【曲目】
ヘンデル：オラトリオ『メサイア』HWV 56
【有料オンライン（ライブ＆リピート）配信】
視聴券：2,500円
ライブ配信視聴期間：2025/12/24（水）18:30開始
リピート配信視聴期間：2025/12/25（木）18:30〜12/30（火）23:00
視聴券一般発売：2025/12/2（火）10:00〜
取り扱い：イープラスStreaming+
【チケット好評発売中】
サントリーホールクリスマスコンサート2025 バッハ・コレギウム・ジャパン「聖夜のメサイア」
【チケット好評発売中】
