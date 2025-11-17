約385万円！ トヨタ新型「コンパクトSUV」に反響多数！ “大刷新”した「大根おろし顔」が斬新との声も！ 「新カローラクロス」米国26年モデルとは？

内外装デザインを大幅刷新

トヨタの北米法人は2025年9月24日に、現地で生産しているSUV「カローラクロス」を改良し、2026年モデルとして発表しました。

カローラクロスは、グローバルベストセラー「カローラ」シリーズ初のSUVとして2020年にデビューしました。セダンやハッチバックで培った信頼性と実用性を基に、SUVならではのユーティリティを融合させたクルマとして、世界中で高い評価を受けています。

鮮烈なブルーもよく似合う！

【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「コンパクトSUV」を画像で見る（44枚）

今回の改良で最も大きな特徴となるのは、内外装デザインの刷新です。特にフロントマスクは、ガソリン車とハイブリッド車でデザインを明確に差別化し、それぞれの個性を視覚的に表現しています。

ガソリン車には無骨なブラックグリルが採用され、SUVならではの力強い印象を際立たせています。一方、ハイブリッド車はボディと同色の一体型ハニカムグリルを備え、クリーンなイメージを強調したデザインとなりました。

インテリアでは、センターコンソールのデザインが一新され、手元の操作系と収納のレイアウトが見直されています。

また、インパネ中央のオーディオディスプレイには、新たに10.5インチタイプがオプションで設定され、地図や各種メニューの視認性を向上させました。

寒い日の快適性を高める装備として、ヒーター付きステアリングホイールとヒーター付きフロントシートをセットにしたコールドウェザーパッケージの適用範囲も拡大されています。

グレード構成はガソリン車、ハイブリッド車ともに3種類が設定されます。2025年モデルにあったスポーティな装いの「ナイトシェード」は、今回の改良で廃止となりましたが、ボディカラーには新色としてクールな色合いのキャバルリーブルーが追加され、モノトーン7色、ツートーン4色の合計11色から選択できます。

同モデルに対して、SNSやネット上では日本にもこのデザインで展開して欲しい」「大根おろしそっくりのグリルがカッコいい」という肯定的な声のほか、「ソウルレッドのカローラクロス、日本では難しいだろうな」「ホンダと同じ様に、同色グリルにしなくても」などといったコメントも見られました。

カローラクロス価格はガソリン車が2万4935ドル（約385万円）から、ハイブリッド車が2万9295ドル（約450万円）からに設定されています。