◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

昨年の２着馬エルトンバローズ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）に復活気配が漂う。私が競馬記者として初めて印を打ったのが２０２４年のマイルＣＳ。本命馬ソウルラッシュは勝利したが、この馬に印を回せず“デビュー戦”を的中で飾れなかったほろ苦い思い出がある。以来、気になっている一頭だ。

そのレース後に両橈（とう）骨遠位端骨折が判明し、約９か月休養。復帰戦の中京記念は８着、続く毎日王冠は５着だったが、いずれも大きく負けてはいない。杉山晴調教師は「あれだけ休ませたので、叩き１回では足りないなというところもあり、逆算して中京記念、毎日王冠と使った。動きにメリハリがついてきた。間違いなく使いながら上昇している」とうなずく。

１１月１２日の１週前追い切りは、キャピタルサックス（４歳３勝クラス）を４馬身半追走。力強く脚を伸ばして６ハロン８２秒１―１１秒３で１馬身先着した。一杯に追われて、負荷も十分だ。「ずっとこの馬に乗っている西村ジョッキーが、『やっと戻ってきた』と。（骨折明け）３戦目でようやく去年の感じに戻ってきた」とトレーナーは手応え。復調ムードは十分にうかがえ、三度目の正直が期待できる仕上がりだ。（山本 理貴）