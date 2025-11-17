¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts °ÇÍ·µº¡×¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ18¡óOFF¤ÇÈÎÇäÃæ
¡ÚS.H.Figuarts °ÇÍ·µº¡Û È¯ÇäÆü¡§10·î25Æü »²¹Í²Á³Ê¡§9,900±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§8,083±ß
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û ¡Ú¥¤¥áー¥¸²èÁü¡Û
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts °ÇÍ·µº¡×¤ò»²¹Í²Á³Ê¤«¤é18¡ó¥ª¥Õ¤Î8,083±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖÉðÆ£Í·µº¡×¤¬ÀéÇ¯¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¸½¤ï¤ì¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿Í³Ê¡Ö°ÇÍ·µº¡×¤ò¡¢¡ÖS.H.Figuarts¡×¥·¥êー¥º¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¡ÖÀ»¤Ê¤ë¥Ð¥ê¥¢ -¥ß¥éー¥Õ¥©ー¥¹-¡×¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä¤¿¤Ê¤Ó¤¯³Ø¥é¥ó¤Ê¤É¡Ö°ÇÍ·µº¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ñー¥Ä°ì¼°¤¬Æ±º¤·¡¢·àÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦ËÜÂÎ
¡¦¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Äº¸±¦³Æ7¼ï
¡¦¸ò´¹ÍÑÉ½¾ð¥Ñー¥Ä4¼ï
¡¦¡ÖÀ»¤Ê¤ë¥Ð¥ê¥¢ -¥ß¥éー¥Õ¥©ー¥¹-¡×¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä°ì¼°
¡¦ÀéÇ¯¥Ñ¥º¥ë
¡¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯°ì¼°
(C)¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥À¥¤¥¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦KONAMI