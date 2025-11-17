²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤ÎÁª¼ê¤È¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂÎ¸³¡ªÀÖÈØ»Ô¤Î·§»³±Ñ¹ñÄí±à¤Ç29Æü³«ºÅ
¡¡²¬»³¸©ÀÖÈØ»Ô¤Î·§»³±Ñ¹ñÄí±à¤Ç29Æü¸á¸å2»þ～¸á¸å3»þ¡¢½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëSV¥êー¥°¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤¬¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂÎ¸³¹ÖºÂ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§»³±Ñ¹ñÄí±à¤Î25¼þÇ¯µÇ°¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥·ー¥¬¥ë¥º¤ÎÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÂÎ¸³¤·¡¢Åß¤ÎÄí±à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÀÖÈØ»Ô¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¹¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤âÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÅÅÏÃ¡ÊÀÖÈØ»Ô·§»³»Ù½ê»º¶È·úÀß²Ý¡§086-995-1217¡Ë¤«¡¢ÅÅ»Ò¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£