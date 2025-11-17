退職金3,000万円・住宅ローンなしで老後資産は計3,500万円――。誰もが「これなら老後も悠々自適」と思う条件ですが、実際には、こうした人でも老後資金の使い方を誤り、数年で家計が破綻寸前に追い込まれるケースは決して少なくありません。そこで今回は、トータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、「安心のはずの老後」を危機に陥れるお金の落とし穴と、その回避策を解説します。

3,500万円の老後資金が8年で1,500万円に激減

木下友紀さん（仮名・73歳）は65歳で会社を退職し、現在は妻の美智子さん（73歳）と2人で年金生活を送っています。

夫婦は子どもたちが独立してお金がかからなくなった頃から住宅ローンの繰り上げ返済を行い、59歳で完済しました。その後の貯蓄額と退職金を合わせると、65歳の時点で3,500万円の老後資金があったことに。

借金もなく、十分な貯蓄。さらに、夫婦の年金は月25万円ほど。まさに「安泰」そのものといえる状況です。しかし、それからわずか8年で資産は約1,500万円まで減少。短い期間で想定以上に資産が減ったことで、夫婦は不安に襲われているといいます。

65歳：妻と悠々自適な老後生活をスタート

65歳でリタイアした後、夫婦は予約の取りづらい高級レストランで食事をしたり、友人とのゴルフを満喫したりと、「これまで頑張ってきたご褒美」を満喫し始めました。

長年の夢だった海外旅行も実現。行き先は主にヨーロッパで、ビジネスクラス・現地ガイド付きのオリジナルプランを選び、費用は1回あたり200万円を超えました。

美智子さんは毎月の生活費はきちんと管理していたものの、旅行代や外食といった娯楽費は友紀さんの退職金任せにしていたといいます。

さすがに4回目の海外旅行のときには「ちょっと贅沢すぎないかしら」と聞いたものの、友紀さんからは「まだ貯金はあるよ」という楽観的な言葉。美智子さんも楽しい時間を過ごしていたため、お金の話はそれ以上しませんでした。

しかし、そんな老後を過ごしていた1年前、美智子さんの身体に異変が起こりました。

72歳：妻の身体に異変…思わぬ出費

ある日、友紀さんが帰宅すると、リビングで倒れている美智子さんの姿が。すぐに救急車を呼び病院に行ったところ、ギラン・バレー症候群と診断されたのです。

1ヵ月の入院生活を経て、リハビリ病院に移った美智子さん。しかし、自分の力で歩けるようになるまでには約半年間かかりました。医療費は高額医療費制度を利用することで抑えられましたが、保険適用外の食事代や部屋代などが加算され、最終的にかかった費用は約180万円。ちなみに美智子さんは医療保険に加入していませんでした。

美智子さんはリハビリの成果もあり、杖をつけば歩けるものの、時々手足にしびれが出る状態。友紀さんは今後のことを考え、美智子さんの入院中に全面バリアフリーにリフォームすることにしました。

全面バリアフリーのリフォームには約400万円。バリアフリー仕様にする工事は補助金の対象になりますが、友紀さんは事前申請をせずに工事を行ったため、全額自己負担になったことも痛手でした。

また、工事期間は別に部屋を借り、家具などはトランクルームに一時的に保管してもらう必要があります。それらの費用も100万円近くかかり、さらに資産は減少することになったのです。

息子からの相談が追い打ちに

さらに追い打ちをかけたのが、息子からの相談でした。

「子どもも大きくなってきたし、そろそろ家を買いたくて。妻の親が500万円援助してくれると言ってるんだけど、できれば父さん・母さんにも少しお願いできないかな……」

しかし、美智子さんはその時点で通帳残高を確認し、危機感を覚えていました。息子は「うちの両親はお金に困っていない」と思っているようでしたが、実際にはそれほど余裕はありません。

美智子さんは断るか援助額を抑えるべきだと友紀さんに訴えましたが、返答はこうでした。

「息子や孫のためだぞ。相手方が援助すると言ってるんだから、うちも同額を出さないわけにいかないだろう」

こうして友紀さんは美智子さんの反対を押し切り、500万円を援助することに。

さまざまな支出を経て、退職時に3,500万円あった資金はわずか8年で1,500万円程度まで減ってしまったのです。お金が減ると心にも余裕がなくなります。夫婦の会話は少なくなり、一緒にいても重い空気が流れる事態に。

友紀さんは責められているような気分になり、今になって「もっと考えてお金を使っていれば……」――そう頭を悩ませているといいます。

人生にとって「価値のある支出」も存在する

本来、老後資金の使い方では、優先順位を決めることが大切です。まず、生活に必要なお金、そして娯楽に使うお金、最後に病気や介護が必要になったときのお金などに分け、それぞれに優先順位をつけながら生活していくことで管理がしやすくなります。

とはいえ、友紀さんのお金の使い方はすべて間違いだったのでしょうか？

美智子さんが大病を患ったことを考えると、結果的には早い段階で旅行を楽しんだり、外食を楽しんだりといったことが、人生の大きな思い出になったはずです。

美智子さんのためのバリアフリーリフォームも、必要であり避けられない支出です。補助金の申請をしなかった落ち度は惜しまれますが、お金のかけすぎというほどのことはありません。

夫婦で意見が割れた息子の住まいの援助について、断ったり金額を抑えたりという選択肢もありました。その場合、「相手の親はあれだけ払ったのに」とずっと引け目を感じ続ける可能性もあります。であれば、「ここでお金を払ったのだから、これ以上の援助はしない」と決めてしっかり線引きをすれば、後悔も残らないのではないでしょうか。

確かに支出は多かったかもしれません。ですが、「悪いお金の使い方ではなかった」「なんとか乗り切れた」と考えることで、残りの人生を夫婦で前向きに過ごせるはずです。

安泰の老後には計画性も必要

ただし、これはあくまで友紀さん夫婦のケースであり、結果論です。夫婦にはまだ1,500万円が残っているので、これから節約を心掛けながら慎重にお金を使うことで、残りの人生を乗り切る余地があります。

一方で、娯楽にお金を使いすぎたり、医療費がかさんだり、見栄を張って子どもに援助しすぎたり。それらすべてが重なるなどして、老後資金を使い果たし破綻しまうケースも実際にあります。友紀さん夫婦も、住宅ローンが残っていれば、そうなっていた可能性があります。

そう考えると、やはり老後資金はなりゆきに任せて使うのではなく、ある程度計画性を持って使うことが大切です。特にこれからは物価の上昇や医療費負担の増加により、必要な支出の順位が変わってくることも予想されます。もちろん趣味や娯楽のためのお金も時には必要ですが、年に1度は貯金額を確認し、今後のお金の使い方を見直すことも忘れてはいけません。

退職金は現役時代のゴールではなく、老後生活のスタート資金です。このことをしっかりと意識し、平均寿命が延びている今だからこそ退職金をどう使うかを最初に考えることこそが老後の安心につながるといえるでしょう。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®