アジアクエスト<4261.T>がストップ高の３５００円でカイ気配となっている。前週末１４日の取引終了後、２６年６月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが流入している。毎年６月末日及び１２月末日時点で３単元（３００株）以上を１年以上継続して保有する株主を対象に、５万円分（年１０万円分）のデジタルギフトを贈呈する。ただし初回の２６年６月末に限り、継続保有期間の要件を６カ月以上とする。



同時に発表した第３四半期累計（１～９月）連結決算は、売上高３６億６９００万円（前年同期比２７．５％増）、営業利益３億２１００万円（同８．２％減）、純利益２億５００万円（同１１．０％減）だった。顧客からの旺盛なＤＸ案件の引き合いを背景に売上高は大幅に伸長したものの、エンジニア数増加に伴う労務費・人件費、採用費の増加に加えて、オフィス拡張に伴う家賃など固定費の増加が利益を圧迫した。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高５１億７１００万円（前期比２７．３％増）、営業利益５億１８００万円（同１３．１％増）、純利益３億４５００万円（同１７．０％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS