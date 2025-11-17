１７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、「ｂｅｅｒ」（ビール）が欲しいというヘブン（トミー・バストウ）のために、「ｂｅｅｒ」を知らないトキ（高石あかり）がさまざまな品を用意する“モノボケ”コントのような一幕が話題を呼んだ。

この日の「ばけばけ」は、ヘブンが「ｂｅｅｒ、ホシイ」とトキに注文。ビールなど知らないトキは「ビア」について花田旅館に聞きに行く。楽器の琵琶ではないか？というツル（池谷のぶえ）に、果物のびわでは？という平太（生瀬勝久）。ウメ（野内まる）は稗（ひえ）ではないか？と助言する。

路地の果物売りは「みかん」ではないか？などと言い、大混乱のトキは考えられるものを用意してヘブンを迎えるが…。

「琵琶」「ノー」「稗」「ノー」「鎌〜」「ノー！」「コマ」「ノー！！」「ゴマ」「ノー！！！」と当然ことごとく違う。最後にトキはなぜかサワ（円井わん）を連れてくる。ヘブンは「小学校の先生がなぜ？」と首を傾げると、トキは「彼女は、サワ〜」と紹介。ヘブンは「ノットサワ！」とイライラＭＡＸ。トキも「どげんしよう」と頭を抱える…。

映像の中には、琵琶、鎌、稗、コマ、ゴマ以外にもトキが用意したものが。琵琶の横にあるのはおそらく「魚籠（びく）」。その横には「傘」があり、なぜか「矢」と「足袋」のようなものが見える。いずれも「ｂｅｅｒ」の発音からは程遠いのだが…。

ネットでも「矢は何？」「魚籠（びく）はいいとして、番傘？とその横の矢？はなんなの？」「『ヤー（矢）』はまだわかるけど『カサー』がわからんｗ」などの声が。

ほかにも「今回は、コント、オチのつけ方、英語の聞き取りの勉強になった」「トキのビア探しがヤバすぎｗ」「ビールじゃなくてサワー」「サワーが結果的に一番近くて草」「朝ドラで過去イチ笑ったかもしれん」「見れば分かる通り全部ハズレなのにひとつずつ『コレハ？』と聞くヘブン先生」などモノボケ大喜利が話題となっていた。