¤ï¤¬»Ò¤Î¼ºÇÔ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤ëŽ¢À¼¤«¤±Ž£
AI»þÂå¤Ë¡ÈºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë·Ð¸³ÃÎ¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤³¤½¡¢AI»þÂå¤ËºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Turn.around.around¡¿PIXTA¡Ë
¼ºÇÔ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¶¯¤ÎÀ¼¤«¤±
¤ï¤¬»Ò¤Î¼ºÇÔ¤ä±ó²ó¤ê¤ò¤ß¤Æ¡¢Ã²¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤¡Ö°ÂÁ´¤ÊÆ»¡×¤ØÍ¶Æ³¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ê´¶¾ð¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤µ¤»¤è¤¦¡×¤È¤¹¤ë¿Æ¿´¤³¤½¤¬¡¢AI»þÂå¤Ë¤ï¤¬»Ò¤Î²ÄÇ½À¤òÃ¥¤¦¡ÖºÇÂç¤ÎÂ¤«¤»¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·´©¡ØAI»þÂå¤Ë»Å»ö¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡×¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëÆ¯¤Êý¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦»°±º·Ä²ð»á¤Ï¡¢AI»þÂå¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼ºÇÔ¡á°¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏºÇ¤â´í¸±¤À¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢¤Ê¤¼AI»þÂå¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤³¤½¤¬¡ÖºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¼ºÇÔ¤ò¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¿Æ¤Î¡ÖºÇ¶¯¤ÎÀ¼¤«¤±¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¿Æ¤Ï»Ò¶¡¤Ë¼ºÇÔ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤
¿Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Ë¼ºÇÔ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¤³¤¦»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ëº£¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤´¤È¤òÈò¤±¤¿¤¤¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²æ¤¬²È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¬²¿¤«¤ò¤·¤Ç¤«¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤ê°ìÁØ»Ò¶¡¤Ë¼ºÇÔ¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×
¤Ä¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤â¡¢AI»þÂå¤Ë¤½¤Î°é¤ÆÊý¤ÏNG¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¼ºÇÔ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖË¾¤à·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤ë¤È
¡¦¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤ò¤µ¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÅÀ¿ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿
¡¦½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éËº¤ìÊª¤ò¤·¤¿
¡¦Ìîµå¤¬¹¥¤¤ÇÌîµåÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¼¤á¤¿
¤³¤ì¤é¤Ï¤É¤ì¤â¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¡á°¡×¤È¤¤¤¦´ª°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ºÇÔ¤Ï¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯°ã¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢º£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼ºÇÔ¤È¤Ï¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ºÇÔ¤¬AI»þÂå¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡×¤Ë¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎÍýÍ³
¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ºÇÔ¤È¤Ï¡¢·Ð¸³ÃÎ¤òÎ¯¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë
¤Þ¤ºÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤È¤Ï¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¤Ç½¬¤¦¡¢²Ê³Ø¤ÎÂÐ¾È¼Â¸³¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Ë¾¤à·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢Ë¾¤à·ë²Ì¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂçÎÌ¤Î¼ºÇÔ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¡¾Ú¤·¡¢À®¸ù¤¹¤ëÍ×°ø¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»Å»ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Àè¤Ë¡¢À®¸ù¤¹¤ëÍýÍ³¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¤ÇÎÉ¤¤ÅÀ¿ô¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£Éô³èÁª¤Ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¤Á¤ã¤ó¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸À¸ì²½¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤âÂç»ö¤Ê³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë¤â¤È¤Å¤¯ÃÎ¼±¤ò·Ð¸³ÃÎ¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢AI»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³ÃÎ¤Ç¤¢¤ë
¤½¤·¤ÆAI»þÂå¤Ë¡ÈºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë·Ð¸³ÃÎ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼·Ð¸³ÃÎ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢AI¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿AI¤¬ÃÎ¸«¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤¬¤½¤ì¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Æ¥¹¥È¤ÇÎÉ¤¤ÅÀ¤ò¤È¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÈAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë²óÅú¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÄ¾Á°¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ºÀïÎ¬Åª¤ËÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Ã¯¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ðº£¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤Î»î¹Ôºø¸í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊÙ¶¯ÊýË¡¤³¤½¤¬·Ð¸³ÃÎ¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤í¤¯¤ÊÅú¤¨¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÈë·í¤ò¼«Ê¬¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ºÇÔ¡×¤ò¡Ö·Ð¸³ÃÎ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë2¤Ä¤Î¾ò·ï
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤À¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³ÃÎ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤³¤½¡¢¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤Ë¸«¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³ÃÎ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ò·ï1¡§ÌÜÅª¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë
¤½¤â¤½¤â¡¢¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤ËÌÜÅª¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÕÌ£¤¢¤ë¼ºÇÔ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Ê³Ø¤Î¼Â¸³¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤òÆÀ¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ°¤¤¤Æ¤â¡¢°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¡¢³Ø¤Ó¤Î¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Éô³è¤ËÆþ¤ë ¢ª ¤Ä¤é¤¯¤Æ¼¤á¤ë ¢ª Éô³è¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¤â¤ó¤À¡¢¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤Î³Ø¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º²¿¤«Äó°Æ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Äó°Æ¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î»Å»ö¤ÎÌÜÅª¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤â³Ø¤Ó¤¬»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ò·ï2¡§¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¸À¸ì²½¤ò¤¹¤ë
¤Þ¤¿¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤µ¤¤¤Ë¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¸À¸ì²½¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï·Ð¸³ÃÎ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Ã±¤ËËÜ¿Í¤¬¤Ä¤é¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤¬°¤«¤Ã¤¿¢ª½ÐÂêÉÑÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¤³¤í¤ËÊÙ¶¯»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤é¤À
¡¦Éô³è¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¢ªÀ³ÊÅª¤ËÃÄÂÎ¶¥µ»¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¤ÏÊÙ¶¯»þ´Ö¤ÎÇÛÊ¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶¥µ»¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼Äó°Æ¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¾¦ÉÊ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ºÇÔ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸À¸ì²½¤·¤Æ·Ð¸³ÃÎ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÌÜÅªÀßÄê¡×¤È¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡õ¸À¸ì²½¡×¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¡¢¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³ÃÎ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¥»¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë»Ò¶¡¤Ø¤Î¡ÖºÇ¶¯¤ÎÀ¼¤«¤±¡×
¤Ç¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë»Ò¶¡¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤òÀÕ¤á¤º¡¢¼¡¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Ã¤«¡¢º£²ó¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤«¡£OK¡¢OK¡£¥Ê¥¤¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤¸¤ã¤¢¤â¤·¡¢¤â¤¦°ì²ó¤À¤±Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¸Ä¤À¤±¡£¤É¤³¤Ë¤¹¤ë¡©¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌä¤¤¤«¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¦ÌÌ¤è¤ê¤â¡Ö¼¡¤Ë¾å¼ê¤¯¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¦ÌÌ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»×¹Í½¬´·¤³¤½¤¬¡¢AI»þÂå¤Ë¼ºÇÔ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢·Ð¸³ÃÎ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¼ºÇÔ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤³¤½¡¢AI»þÂå¤ËºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³ÃÎ¤ËÊÑ¤¨¤ë½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢Âç¿Í¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¼ºÇÔ¡á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔ¡á¸¡¾Ú¤À¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ëÅÀ¤³¤½¤¬¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÎ¤È¤¤¤¦AI»þÂå¤Î¡ÈºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡É¤ò¤â¤Ä»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê»°±º ·Ä²ð ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë