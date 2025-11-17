血液検査でわかる胃がんリスク! A群でも胃カメラを受けるべき理由とは【医師解説】

血液検査で胃がんのリスクを判定する「ABC検査」。胃がんのリスクが最も低いA判定を受けた場合、「胃がんの心配なし！」と安心してしまうかもしれませんが、本当に安心していいのでしょうか。今回は、血液検査で胃がんのリスクが分かるとされているABC検査でA判定なら胃カメラは不要なのかについて、「まつい内科医院」の松井太吾先生にお話を伺いました。

監修医師：

松井 太吾（まつい内科医院）

東邦大学医学部医学科卒業。その後、仙北組合総合病院（現・秋田県厚生農業協同組合連合会大曲厚生医療センター）、東邦大学医療センター大森病院、社会保険中央総合病院（現・JCHO東京山手メディカルセンター）、日産厚生会玉川病院で経験を積む。2022年、神奈川県横浜市に位置する「まつい内科医院」の副院長に就任。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内科学会認定医。

編集部

ABC検査を受けると、胃がんになりやすいかがわかるのですか？

松井先生

はい。もし胃がんリスクが高いと診断された場合は、検査や検診をこまめに受けた方がいいと判断できます。また、ピロリ菌が検出された場合、除菌することで、今後の胃がん発症のリスクを下げることも可能です。一方で、例えば「A群（A判定）」だったとしても、胃がんのリスクがゼロというわけではないことは知っておきましょう。

編集部

ABC検査でA群だった場合、どういったタイミングで検査や検診を受けたらいいのでしょうか？

松井先生

胃カメラでの検査を一度もやったことのない人は、ABC検査の結果がA群であっても、一度は受けた方がいいと個人的には考えています。その結果で、今後の対応、検査や検診を受ける頻度などを医師と相談していけば良いと思います。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

松井先生

ABC検査は、血液検査で胃がんのリスクがわかるという点で有用な検査ですが、どちらかというとハイリスクと診断された人が危機感を持つことで、先延ばしせずに胃カメラなどの検査を受けてくれるという点で意味があると思っています。「A群だから安心」ということではなく、「胃がんになる確率は低い、でもゼロではない」状態であると認識していただけたらと思います。検診で胃カメラ検査を導入している医療機関も増えているので、まずは一度、胃カメラ検査を受けることをおすすめします。

※この記事はMedical DOCにて＜胃がんリスク調べる「ABC検査」でA判定なら胃カメラは不要? 何を調べる検査?【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。