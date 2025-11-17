Image: Ni Chonaill

育成ゲームといえば、たまごっちです。初めて登場した1996年から、今もなお進化し愛され続けるお世話系おもちゃ、デジタルペットの代表です。

このたまごっちをもっと生に、もっとリアルにしたおもちゃを開発している研究チームがあります。おもちゃの名前はSquidKid。育てるのはバクテリアです。

お世話する楽しさと同時に、手をかけないと死んでしまうという生き物を育てることの厳しさと責任を学ぶというテーマを、まさかバクテリアでリアルに再現しようとするとは。

開発しているのは、アメリカはマサチューセッツ州のノースイースタン大学の研究チーム。大学主催企画「国際バイオデザインチャレンジ」の最終選考に残っているプロジェクトです。チームいわく「微生物をお世話してその世界に興味を持ってほしい」とチャレンジに参加。

バイオリアクターを搭載

水槽で魚をお世話する延長にある世界観だというSquidKid。SquidKidで水槽の役目を担うのは、バイオリアクターです。バイオリアクターとは簡単にいうと、人工的に微生物や細胞を育てる仕組みです。必要な栄養を与えたり、温度をキープしたりなど。実験室ではこれを自動化システムで行なうのですが、SquidKidはユーザーが手動で行ないます。

SquidKid（イカキッズ）という名称は、ゲーム機の形から。ゲーム機自体がイカの形をしており、脚の部分を操作して育成するバクテリアに酸素を届けます。育てるバクテリアはアリイビブリオフィシェリという発酵バクテリアで、ゲーム機ではイカの頭部分で生活。今はまだ試作品の段階で、端末デザインはハワイボブテイルイカがヒントになっているそう。

研究チームの大学院生Ni Chonaill氏は「子どもたちが常におもちゃを正しく扱うとは限りません。（たまごっちでは）その存在を無視していると、キャラが死んでしまいます。これがSquidKidの場合は、本当に生き物を殺してしまうことになります」

バクテリアのおもちゃって安全なの？

子どもとバクテリアと聞くと怖い気もしますが、研究チームいわく、バイオリアクター内にバクテリアは閉じ込められているので安全とのこと。むしろ、プロジェクトには、バクテリア＝怖いというイメージを払拭し、共存者として見てほしいという狙いもあります。

研究チームを指導する有益細菌研究の専門家であるKatia Zolotovsky氏は、「環境を考え、手をかけることで、子どもたちには生物学や相利共生、環境と人間の相互性について学んでほしいと思っています」と語っています。

あくまでも大学の研究オモチャで、製品化はまったく予定されていません。だけど、育ててみたい気はしますね、バクテリアっち。

