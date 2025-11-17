17日10時現在の日経平均株価は前週末比97.77円（-0.19％）安の5万278.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は473、値下がりは1080、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は199.75円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が28.41円、ダイキン <6367>が23.9円、良品計画 <7453>が17.05円、クレセゾン <8253>が11.1円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を168.46円押し上げている。次いで東エレク <8035>が105.29円、中外薬 <4519>が40.51円、アドテスト <6857>が24.07円、イビデン <4062>が19.05円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、保険、銀行と続く。値下がり上位には空運、小売、その他金融が並んでいる。



