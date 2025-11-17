中国メディアの証券日報は15日、中国で複数のメーカーがこぞって人工知能（AI）搭載スマートグラス市場に参入して新製品の開発を争う「百鏡大戦」が白熱化し、産業チェーン上の上場企業がイノベーションを加速させているとする記事を掲載した。

記事によると、中国のテクノロジー大手、百度（バイドゥ）傘下でスマートデバイスを手掛ける小度科技の「小度AI眼鏡Pro」がこのほど発表され、また新たなテクノロジー大手が「百鏡大戦」に参入した。

このほか、中国を代表するテクノロジー企業の阿里巴巴（アリババ）グループも、初の自社開発デュアルディスプレーAIグラスのフラッグシップモデル「誇克AI眼鏡SI」を今月末にリリースする計画だ。

蘇商銀行の特約研究員、高政揚（ガオ・ジョンヤン）氏は、証券日報の取材に応じ、「テクノロジー大手は、その技術力やブランドの影響力、資金力、エコシステムのリソースを頼りにAIグラスの中核技術の開発を加速させている」と語る。



AIグラス市場が急成長を遂げているのは、今年の大型セールイベント「ダブルイレブン」期間中のオンラインマーケットプレイスデータからも明らかだ。天猫（Tmall）によると、10月30日時点のAIグラス取引量は前年同期比で2500％増となった。

AIグラス市場には、家電・スマートフォン大手の小米（シャオミ）や、「RayNeo」ブランドを展開する雷鳥、楽奇（Rokid）、李未可（LAWK）などが参入し、「百鏡大戦」が白熱化している。この分野に詳しい梁振鵬（リアン・ジェンポン）氏は、証券日報の取材に応じ、「AIグラス産業はまだ初期の探索段階にあり、市場浸透率はまだ低い。しかし、将来のヒューマンマシンインタラクションの重要な入り口として、その市場の空間は広大だ」と語る。（翻訳・編集/柳川）