大人が【GU】で買うなら？ 着回し自在の「2ピースカーデ」がイチオシ！

プチプラでトレンド感のあるアイテム探しで頼りになる【GU（ジーユー）】。実は大人に似合うアイテムも豊富に揃っています！ ftn編集部がおすすめしたいのは、Vネックのベストがセットになった2ピースカーディガン。セットで着たり単体で着たりとたっぷり着回しが楽しめそうなアイテムです。今回は、スタッフさんの着回し例を参考に、その魅力をお届け。

一枚でスタイルアップが狙えるカーディガン

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」\3,990（税込）

ボートネックのカーディガンとVネックのベストがセットになった2ピースカーディガン。スタッフのKumikoさんはカーディガンを単体で着用しています。あえて前後反対にして、プルオーバー風の着こなしを提案。短めの丈感とドルマンスリーブのゆるピタなバランスが絶妙で、着るだけでスタイルアップが狙えそうです。インナーにフリルブラウスを重ねれば、程よくフェミニンな印象もプラス。

シャツ合わせで軽やかな大人カジュアル

スタッフのYukiさんはデニムシャツ × スウェットパンツのラフなワンツーにベストをレイヤードして、きちんと感をプラス。ベストはコンパクトなシルエットだから、きれいめコーデにもマッチ。小物を黒で統一することで全体がきりっと引き締まります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

