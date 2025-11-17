¥È¥é¥ó¥×¡¦½¬¶áÊ¿²ñÃÌ¤Ç°ì»þÄäÀï¥à¡¼¥É¤ÎÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëËà»¤¤Î²Ð¼ï¤¬......!?¡¡½Ð´êÇúÁý¡ª¡¡Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¡ÖÆÃµö¡×¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¯¤ëÍýÍ³
¥É¥ä´é¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÈùÌ¯¤Ë¶²½Ìµ¤Ì£¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡£ÊÆÃæ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎËÜÅö¤Î¾¡Íø¹ñ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À!?
10·î30Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤È¤â±ßËþ¹ç°Õ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£¤·¤«¤·......¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ç½Ð´ê¤¹¤ëÆÃµö¤äÏÀÊ¸¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤é¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¡¢IT»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹â¸ý¹¯ÂÀ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¹ñ¤ÇÆÃµö½Ð´ê¤µ¤ì¤¿¶¯´¯ËÉ»ß¸î¿ÈÍÑ¥¢¡¼¥Þ¡¼¥·¥ç¡¼¥Ä¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÍÍø¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Û
Ãæ¹ñÂç¾¡Íø......¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿Ãæ¹ñ¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï10·î30Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¹ç°Õ¤ÏÃæ¹ñ¾¡Íø¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¤ª¤Ï¤³¤Ç¤¢¤ë´ØÀÇ¡£º£Ç¯1·î¤ÎÊÆ¿·À¯¸¢È¯Â°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ30¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬20¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¤äEU¡¢´Ú¹ñ¤Ï15¡ó¡£ÂæÏÑ¤Î20¡ó¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ä¥é¥ª¥¹¤Î40¡ó¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î39¡ó¡¢¥¤¥ó¥É¤Î25¡ó¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤è¤ê¤â¹â¤¤¹ñ¤äÃÏ°è¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÏÃæ¹ñÉõ¤¸¹þ¤á¤¬¼çÌÜÅª¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤Û¤«¤Î¹ñ¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÔ¶ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤¿Á¥Çõ¤Ë¤«¤±¤ëÆþ¹ÁÎÁ¤ä¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÍ¢½ÐÀ©¸Â¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤¢¤ì¤³¤ì»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿ÂÐÃæ¹ñµ¬À©¤Ï¤Û¤ÜÅà·ë¤µ¤ì¡¢1Ç¯´Ö¤Ï¿·¤¿¤Êµ¬À©¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀÞ¤ì¤¿¤Î¤«¡£Ä¾ÀÜ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤¬10·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤À¡£¤³¤ì¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ì¤ÐÀ¤³¦·ÐºÑ¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¡¢³ô²Á¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°¸ò¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤¬»ñ¸»¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹»º½ÐÎÌ¤ÏÀ¤³¦¤Î70¡ó¤À¤¬¡¢ÀºÏ£ÎÌ¤Ï90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãæ¹ñ°Ê³°¤ÇºÎ·¡¤µ¤ì¤¿¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤â¡¢ÀºÏ£¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀºÏ£µ»½Ñ¤äÁõÃÖ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ë¤Ï10Ç¯¤«¤«¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎàÉð´ïá¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·ã°Â¤ÇÌµ¸Â¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¡¢¸ø³²Ìµ»ë¤Î´Ä¶´ð½à¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÆÈºÛ¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤É¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ä¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤³¤½¤¬ºÇ¶¯¤Î¥«¡¼¥É¤À¡£¡ÚÀ¯ÉÜ¤¬¸å²¡¤·¤·¤ÆÆÃµö½Ð´ê·ï¿ôÀ¤³¦°ì¡ª¡Û
ÆÃµö½Ð´ê·ï¿ô¤«¤é¤â¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ï¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£WIPO¡ÊÀ¤³¦ÃÎÅª½êÍ¸¢µ¡´Ø¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÆÃµö½Ð´ê·ï¿ô¤Ï167Ëü·ïÄ¶¤ÇÃÇ¥È¥Ä¡£¤Ê¤ó¤È2°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤Î2.5ÇÜ¡¢3°Ì¤ÎÆüËÜ¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï14²¯¿Í¤Î¿Í¸ýÂç¹ñ¤À¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÈÆÃµö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë......¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÆÃµö½Ð´ê·ï¿ô¤Ç¤âÀ¤³¦4°Ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥É¥¤¥Ä¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿ô¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»È¤¤¾¡¼ê¥¼¥í¤Î¥´¥ßÆÃµö¤Ç¿ô¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÆÃµö½Ð´ê·ï¿ô¤Ï21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Î¤«¤ËÅö½é¤Ï¥´¥ßÆÃµö¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØÌÖ°×¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¡ÖÂçÎÌÀ¸»º¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÆÃµö¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥´¥ß¡×¡Ê18Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÄÁÆÃµö¤ÎÊõ¸Ë¤À¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Ë¤ª¤¤¹µ¤¨¤á¤Î½Æ¦ÉåÌ£¤Î¥±¥Ð¥Ö¡×¡ÖÃæ¹ñÉ÷ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤òÆþ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆæÎÁÍý¤Ë¤Þ¤ÇÆÃµö¤¬¤¢¤ë¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È²»³Ú¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯ÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¥È¥ó¥Ç¥âÆÃµö¤¬ÇúÁý¤·¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÄÁÆÃµö¤Ë¤ÏÀ½ÉÊ¤Î¿·¤¿¤Ê»È¤¤Êý¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼ÂÍÑ¿·°Æ¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¼ÂÍÑ¿·°Æ¤Ï¤´¤í¤´¤í¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¼ÂÍÑ¿·°Æ¤ò¡Ö¼ÂÍÑ¿··¿ÀìÍø¡×¤È½ñ¤¯¡£ÀìÍø¤È¤ÏÆÃµö¤Î°ÕÌ£¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤æ¤ë¤æ¤ë¤Î¼ÂÍÑ¿·°Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÆÃµö¤â¡¢Æ±¤¸¡ÖÀìÍø¡×¤È¤·¤Æ°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ»½ÑÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆÃµö¤ò¼è¤ì¡×¤È¹æÎá¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÊä½õ¶â½Ð¤¹¤«¤éÆÃµö¼è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ë»Ø¼¨¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñºö¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥´¥ßÆÃµö¤âÂ¿¤¤¡£
°Ý»ýÈñ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÃµö¤Ï¼º¸ú¤¹¤ë¤¬¡¢¥´¥ßÆÃµö¤ÎÃÎºâ¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü¼è¤ê¼Î¤Æ¾õÂÖ¤Ç¤¹¤°¤Ë¾ÃÌÇ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åö»þ¡¢Ãæ¹ñÆÃµö¤ÎÊ¿¶ÑÂ¸Â³´ü´Ö¤Ï¤ï¤º¤«2¡Á7Ç¯¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤â¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï»à¿Í¤È°ì½ï¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥¾¥ó¥ÓÆÃµö¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂ¸Â³ÆÃµöÁí·ï¿ô¤Ï23Ç¯¤Ë500Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¡¢10Ç¯»þÅÀ¤Î10ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¾¥ó¥ÓÆÃµö¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËèÇ¯¤Î°Ý»ýÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥¡¼¥×¤·¡¢³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÆÃµö¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Î¾Ú¤·¤À¡£¡Ú¤Ê¤¼³¤³°¤ÇÃæ¹ñ´ë¶È¤ÎÆÃµö¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡Û
ÆÃµö¤Î¡Ö¼Á¡×¤¬¸þ¾å¤·¤¿¾Úµò¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£°ìÅÙ¤ËÊ£¿ô¤Î¹ñ¤Ë½Ð´ê¤¹¤ë¡ÖPCT¹ñºÝ½Ð´ê¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£³Æ¹ñ¤ÇÆÃµö¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤À¤±¤Ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥´¥ßÆÃµö¤Ï½Ð´ê¤·¤Å¤é¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ìÄê°Ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆÃµö¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤â¡¢º£¤äÃæ¹ñ¤Î½Ð´ê·ï¿ô¤Ï1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÆÃµö¤Î½Ð´êÊ¬Ìî¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ªÆÀ°Õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¤¡£ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤Çµ¬À©¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤AI¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢·ÏÅý¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤ò¤è¤ê¸úÎ¨²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆEV¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½Â¤ºî¶È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¹Ô¤Ê¤¤¡¢¹©¾ìÆâ¤Î¾ÈÌÀ¤Ï´°Á´¾ÃÅô¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡£¼Ì¿¿¤Ï¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥¹¥Þ¥Û¹©¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½Â¤µ»½Ñ¤ÎÆÃµö¤âÃæ¹ñ´ë¶È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿Xiaomi YouTube¡Ë
ÆÃ¤Ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¤Î¤¬ºÆ¥¨¥Í¤À¡£ÂÀÍÛ¸÷¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡¢ÃÏÇ®È¯ÅÅ¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î4Ê¬Ìî¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÆÃµö·ï¿ô¤ÏÉÔÆ°¤ÎÀ¤³¦°ì¡£¤·¤«¤â¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÆÃµö¤Î40¡Á50¡ó¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÏÑÆ»Ä¶¼Ö¡×¤À¡£¤â¤È¤â¤È¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤ÎÍÑ¸ì¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉôÊ¬¤ÇÁ°¤Î¼Ö¤òÄÉ¤¤È´¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ö¤ÇÄÉ¤¤È´¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¤³¤ì¤òÅ¾¤¸¤Æ¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ËÃßÀÑ¤¬¤¢¤ëµ»½Ñ¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÄÉ¤¤È´¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¿·¶½µ»½Ñ¤Ê¤é¤Ðà¤è¡¼¤¤¥É¥ó¡ªá¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ê¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤¬EV¤Ê¤é¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶¥¹ç¹ñ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Ù¤¯°ìÊâÀè¤Îµ»½Ñ¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÃæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÆÃµö¼èÆÀ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾¶á5Ç¯¤ÇÆÃµöÅÐÏ¿·ï¿ô¤Ï87¡ó¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡©¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬½ÅÍ×¤ÊÆÃµö¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥×¥í¥·¡¼¥É¹ñºÝÆÃµö¾¦É¸»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ¹¯²ðÊÛÍý»Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤¬Àµµ¬¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤ó¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤äBYD¤Ê¤É¡¢µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿Âç´ë¶È¤¬ÆüËÜ¤ÇËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤Ê¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆÃµö¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦»ê¶ËÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡×
ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÀè¿Êµ»½Ñ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤è¤êÀè¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Â¾´ë¶È¤¬¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ìµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¢ÄÌ¿®¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢EVµ»½Ñ¤Ê¤É¤Ê¤ÉÀè¿ÊÆÃµö¤Î²ô¡£º£¸å¡¢À¤³¦¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÆÃµö¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¸½ºß¡¢ÇÛÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤ÉÃæ¹ñ´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆüËÜ´ë¶È¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë»öÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Äó·È¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¦¤¬ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦Í×ÀÁ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÆüËÜ¤ÈÆ±Åù¤Î·òÁ´¤ÊÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÆÃµö¤ÎÁ°¤ÎÃÊ³¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ìÉô¤Îµ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ò¾å²ó¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
00Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤¶¤óÂ¾¹ñ¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ñ¥¯¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï³¤³°¤Ç¼«¹ñ¤Îµ»½Ñ¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡ÚÃæ¹ñ¤Î¸¦µæ¡¦µ»½ÑÎÏ¤Ï¤Ê¤¼¸þ¾å¤·¤¿¤Î¤«¡©¡Û
¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÆÃµö¤ò¼è¤ê¤Þ¤¯¤ëÃæ¹ñ¡£¤½¤ÎÎ¢¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸¦µæÎÏ¤Î¸þ¾å¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê²Ê³Øµ»½Ñ¡¦³Ø½ÑÀ¯ºö¸¦µæ½ê¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ»ØÉ¸2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¿ô¤Ï00Ç¯¤Ë70Ëü¿Í¡¢10Ç¯¤ËÌó120Ëü¿Í¡¢20Ç¯¤ËÌó230Ëü¿Í¡¢¤½¤·¤Æ23Ç¯¤Ë¤Ï300Ëü¿Í¤ÈÇúÂ®¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20Ç¯Âå¤Ï3Ç¯¤Ç70Ëü¿ÍÁý¤È¡¢¤É¤³¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É¤À¡£
½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÂç¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¿·¼ÁÀ¸»ºÎÏ¡×¡Ê¿·¤·¤¤¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ¸»ºÎÏ¡Ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ³«È¯¤ËÁ´¿¶¤ê¤¹¤ë¤è¤¦Âç¹æÎá¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸¦µæ¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Á¤Î¸þ¾å¤âÃø¤·¤¤¡£¼«Á³²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤ÎËÜ¿ô¤Ç¸¦µæµ¡´Ø¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤¹¤ë¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1°Ì¤ÏÃæ¹ñ²Ê³Ø±¡¡¢2°Ì¤¬ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¡¢¤½¤·¤Æ3°Ì°Ê¹ß¤ÏÃæ¹ñ²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¡¢Þ¶¹¾Âç³Ø¡¢ËÌµþÂç³Ø......¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬¤º¤é¤ê¡£10°Ì¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÆÈ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥ó¥¯¶¨²ñ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×10¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Î¤¦¤Á¡¢8µ¡´Ø¤ÏÃæ¹ñ¤Ê¤Î¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥È¥Ã¥×50¤Ç¸«¤Æ¤âÃæ¹ñ¤¬27µ¡´Ø¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï1¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÚÏÀÊ¸¢ªµ»½Ñ¸¦µæ¢ªÆÃµö¼èÆÀ¢ª¼ÂÍÑ²½¡Û¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤¬¡¢Â¾¹ñ¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ä¶Âçµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
²áµî¤ËÃæ¹ñ¤ÇÆÃµö½Ð´ê¤µ¤ì¤¿¶¯´¯ËÉ»ß¸î¿ÈÍÑ¥¢¡¼¥Þ¡¼¥·¥ç¡¼¥Ä¡£ËÜÂÎ¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÂÐË½´Á¹¶·âµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤¹¤ë¥È¥ó¥Ç¥â»ÅÍÍ¡ª
Ãæ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ÇÆ¯¤¯¡¢¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤Ï³¤³°¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ç³Ø°Ì¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢Âç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ç°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬......¡£º£¤Ç¤Ïµ¢¹ñÁÈ¤Ï¤´¤í¤´¤í¤¤¤ë¤·¡¢¹ñÆâÁÈ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î°ìÎ®Âç³Ø¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö³¤³°ÁÈ¤ÏÉ¬Í×¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³¤³°¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¿Íºà¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼è¤êÌá¤¹¤«¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ´ü¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀé¿Í·×²è¡×¤â¤½¤ì¤¬ÌÜÅª¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö³¤³°¤Î¸¦µæ¼Ô¤ò¹â³Û¤Ç°ú¤È´¤¯¿Íºà³ÍÆÀÀ¯ºö¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö³¤³°¤Ç½¢¿¦¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¨¥ê¡¼¥È²Ú¿Í¡¦²Ú¶£¿Íºà¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤³¤È¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Öº£µ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢³Ê°Â¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¨¤ëÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤â¤¦Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¿Íºà¤À¤±¤Ç¤è¤¯¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯1·î¡¢ÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯R1¡×¤Ï¡¢¤Û¤ÜÃæ¹ñ¹ñÆâÁÈ¤À¤±¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿À¸À®AI¤À¡£¤³¤ì¤¬ChatGPT¤ò¤·¤Î¤°À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀÇ½¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êà³¤³°ÁÈÉÔÍ×ÏÀá¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃæ¹ñ¿Í¤ÎÅ¨¤ÏÃæ¹ñ¿Í¡£¾¦É¸½Ð´ê¤âÁý²ÃÃæ¡ª¡Û
ÆÃµö¤ä¸¦µæÏÀÊ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¤âÃæ¹ñ¤¬´Ë¤«¤Ã¤¿¾¦É¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¶áÇ¯¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÃµö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÎºâÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃÎºâÊÝ¸î¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°½Ð¤ÎÎëÌÚÊÛÍý»Î¤Ï¸À¤¦¡£Æ±»á¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë½é½ÐÅ¹¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È¾¦É¸¤ò½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÎºâ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤ÏÇ¯´Ö¿ôÉ´·ïÄøÅÙ¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¿¾¯¤ÎÉÔÈ÷¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¿ôËü·ïµ¬ÌÏ¤ÇÃÎºâ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¿¯³²¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤â¤¢¤ê¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃæ¹ñ´ë¶È¤ÏÃÎºâ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜ¤ÎÃÏÌ¾¤äÌ¾»ºÉÊ¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¾¡¼ê¤Ë¾¦É¸ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥È¥í¤¬24Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏÌ¾¤äÆîÉôÅ´´ï¡¢ÁðÄÅ²¹Àô¡¢±ÛÁ°¾Æ¡¢ÈþÇ»ÏÂ»æ¡¢¶á¹¾µí¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦É¸¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¾¦É¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤äÃøÌ¾¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¥Ñ¥¯¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿³¤³°¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¼«¿È¡¢¡ÖÃÓÂÞ¤ËÃæ¹ñ¤ÎÍÌ¾¥Á¥§¡¼¥ó¤¬½ÐÅ¹¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤ÓÍ¦¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ì¤Þ¤º¤¤ÎÁÍý¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â......¡£
ºßÆüÃæ¹ñ¿Í100Ëü¿Í»þÂå¤Îº£¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Ê¤¤¤«¤é......¤ÈÌµºö¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Â¨¡¢à³¤Â±Å¹á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤áÃæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÆüËÜ¿Ê½Ð¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ë³¤Â±ÈÇËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¾¦É¸¤òÅÐÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
ÆÃµö¡¢¸¦µæÏÀÊ¸¡¢ÃÎºâ´ÉÍý¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¡¢à´°Á´¹çË¡á¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¹³ºö¤¬¤Þ¤À²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¸ý¹¯ÂÀ¡¡¼Ì¿¿¡¿The New York Times¡¿Redux/¥¢¥Õ¥í¡¡VCG¡¿¥¢¥Õ¥í