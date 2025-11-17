今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、飼い主さん大好きなとある猫ちゃんの様子。飼い主さんに甘えたくて、作業中の手に強烈な頭ぐりぐり攻撃を仕掛けたようです。投稿はXにて、12.2万回以上表示。いいね数は8000件を超えました。

【動画：作業をしていると、構ってほしそうな愛猫がやって来て…『可愛すぎる攻撃』】

グリグリしすぎだわｗ

今回、Xに投稿したのは「まる」さん。登場したのは、猫の佐助ちゃんです。ペンを片手にノートに向き合っていた飼い主さん。左手には眠っている犬のまるちゃんを抱っこし、右手で一生懸命ペンを動かしていたそうです。

そんな集中モードの飼い主さんのところへやってきたのは、構ってほしそうな猫の佐助ちゃん。次の瞬間、飼い主さんの右手に頭を何度もグリグリと押しつけてきたのだとか。まるで「もっと甘えたい！」と訴えているみたい。

思う存分、飼い主さんの手に自分の顔を擦りつけていた佐助ちゃん。最後はカメラの方を見てドヤ。とっても満足そうな表情をしていたみたいです。

甘えん坊な佐助ちゃんにX民もメロメロ

飼い主さんの手に何度も頭をグリグリ押しつけていた佐助ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「佐助ちゃんは邪魔するのがお仕事だからね。仕方ないね笑」「またたび付いてますかね？笑」「グリグリする佐助殿にグリグリしたいです」「両手に幸せ」「佐助殿のドヤ顔も可愛いけどまるちゃんの寝顔よ」などの声が多く寄せられていました。

甘えん坊な佐助ちゃんの様子を見た多くの方が、その可愛さに心癒されたようです。きっと今日も作業をしている飼い主さんのところへやってきては、頭をグリグリしていることでしょう。

Xアカウント「まる」では、猫ちゃん＆ワンちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛さ満点な投稿は見る人の心を癒してくれます。

写真・動画提供：Xアカウント「まる」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。