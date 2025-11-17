ネズミを想起させるお顔立ちにかぎしっぽ、品のあるグレー×ホワイトの被毛と、全身がチャームポイントの元野良猫『ちゅうた』くん。その性格は“超超超甘えん坊”!?

保護後の様子を記録した動画は17万再生を突破するとともに、「甘えん坊さんで可愛いですね」「まるで以前から飼われていたような懐つきよう」との反響が殺到しています。

【動画：自ら3度も“捕獲器に入った”野良猫→保護した結果…信じられない『驚きの性格』】

引っ越し後間もなく出会った元野良猫の男の子・ちゅうたくん

19匹の保護猫さんと暮らすなか、地域猫・保護猫活動に取り組まれている動画投稿者ご夫妻発の人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、保護猫の男の子・ちゅうたくんの動画です。

2025年の初夏に引っ越しをされたというご夫妻。ちゅうたくんは新居周辺を縄張りにしていた野良猫さんで、引っ越しから間もないころ、ほかの猫さんの捕獲を目的に仕掛けた捕獲器に、偶然にも彼が入っていたことが出会いなのだそう。

ちゅうたくんの“捕獲器入り”がその後も3度続いたことで、ご夫妻は彼にTNRを。そのはずが、パパさんの意向でリリースを見送り、ご自宅でお世話をしながら里親さんを探すことになったといいますが……。

「ほんとに野良だった？」ご夫妻が首を傾げるほどの人懐っこさ

動画冒頭には、ママさんにお名前を呼ばれ、元気にお返事をするちゅうたくんの姿が。直後には、パパさんとともに床に寝転び、お胸やお腹を撫でてもらってのスキンシップを楽しむ様子が収められていました。

ちゅうたくんの性格は「人懐っこくて超甘えん坊」。あまりのフレンドリーさに、ご夫妻は彼が元飼い猫ではないかと推測するとともに、「これまでどうやって外の世界を生き抜いてきたのか」と疑問を抱いてしまったのだとか。

甘え上手な彼にパパさんもメロメロ

19匹もの先住猫さんにはちょっぴり圧倒されてしまっているものの、ご夫妻との関係はとても良好だというちゅうたくん。動画内には、交互にお名前を呼ばれ、ご夫妻のそれぞれの間を往復するという、愛らしさ満点な一幕が記録されていました。

ちゅうたくんはパパが大好きで、夜は一緒に休んでいるそう。パパさんもまたそんな彼がかわいくて仕方ないようです。ちゅうたくんの愛らしさはもちろん、パパさんと彼の相思相愛ぶりもまた、視聴者の心をほっこりと温めました。

自らの意思で3度も捕獲器に入った元野良猫の男の子・ちゅうたくん。保護後の彼を記録した動画には、「どう考えても元飼い猫ですよね。ほんと、どうやって野良暮らししてたのか。きっと寂しくて仕方なかったでしょうね。父ちゃん母ちゃんと縁が有って本当に良かった」「何度も捕獲器に入ったのは、人を疑わない懐っこさゆえか。父ちゃんに擦り寄る姿が愛おしい。ねこまるけさんに拾われて本当に良かった」「かわいい。こんなに懐っこい子が、外でどうやって生きてきたのか想像すると涙が出そうです」との声が殺到しています。

保護猫活動を通じ、たくさんの猫ちゃんを里親さんに繋がれてきた動画投稿者ご夫妻。人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』では、活動の様子をご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこまるけ / Full of cats」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。