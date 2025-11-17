ココアビスケットのほろ苦さといちごがマッチ！ブルボン「アルフォートとちあいか(R)苺」

ブルボンから、いちごのおいしさを取り入れた“いちごフェア”商品が登場。

「アルフォートとちあいか(R)苺」が2025年11月18日(火)より期間限定で販売中です！

ブルボン「アルフォートとちあいか(R)苺」

価格：オープンプライス

発売日：2025年11月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

内容量：136g(個装紙込み)

賞味期限：12カ月

ブルボンの“いちごフェア”商品のひとつ「アルフォートとちあいか(R)苺」が登場！

栃木県が生んだ、甘さ際立ついちご「とちあいか(R)」のパウダーをチョコレートに練り込み、ココアビスケットと組み合わせました。

とちあいか(R)苺チョコレートの際立つ甘さと、ココアビスケットのほろ苦さがマッチしたおいしさを楽しめます。

※とちあいかは栃木県の登録商標です。(登録第6232688号)とちあいか許諾第T2024-009号

