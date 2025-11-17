女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が、国内ツアーの大王製紙エリエールレディス（２０〜２３日、愛媛・エリエールＧＣ松山）に参戦することが１７日までに決まった。

渋野は前週、米ツアーのアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンで予選落ち。今週の最終戦・ＣＭＥツアー選手権は出場資格がないため、今シーズンを終えた。「本当に一番ひどい１年だった。強くなりたい」と涙ながらに語っていた。

年間ポイントランキングは１０４位。準シード圏の１００位以内に入れなかった。来季米ツアーに向けてより高い出場優先順位のカテゴリーを得るため、１２月の最終予選会（４〜８日、アラバマ州）に出場する予定。国内ツアーは樋口久子・三菱電機レディス以来３週ぶり、今季６戦目の参戦となり、大一番に向けて重要な実戦に臨む。

また、同じく最終予選会を控える西村優菜（スターツ）もエリエールレディスに参戦。来季米ツアー昇格を決めている原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）も国内ツアーに２週連続で出場する。

今季の国内ツアーは残り２試合。メルセデス・ランク首位の佐久間朱莉（大東建託）がエリエールレディスを終えて２位と４００ポイント以上の差なら年間女王が決まる一戦とあり、大きな盛り上がりを見せそうだ。