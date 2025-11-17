しつけ・懸賞・介護・思い出管理まで総合的なサポート！BEELUX 総合ペットアプリ「PetFull(ペットフル)」

BEELUXが、飼い主の想いをつなぎ、新しい習慣をもたらすペットアプリ『PetFull(ペットフル)』を正式リリースしました。

ペットの「成長・老い・別れ」という命のサイクル全体を支えることをテーマに開発され、かわいい瞬間の記録だけでなく、しつけ・懸賞・介護・思い出管理まで総合的なサポートを提供します。

BEELUX 総合ペットアプリ「PetFull(ペットフル)」

『PetFull(ペットフル)』は、ペットとの毎日を豊かに支える多機能アプリです。

「しつけ」「体調」「交流」まで、飼い主とペットの暮らしを一つに結ぶ“ペット共生プラットフォーム”として、iOS版とAndroid版が提供されています。

アプリ内では随時フォトコンテストやプレゼント企画も開催し、ペットとの日常をより楽しく彩ります。

健康・交流・貢献が循環する5つの主要機能

PetFullは、健康・交流・社会貢献を融合した“総合型ペットライフアプリ”として、飼い主・専門家・企業をつなぐ5つの主要機能を備えています。

「健康記録管理」では、食事・排泄・体重・お散歩などを一括で記録・可視化できます。

また、飼い主同士が悩みを共有し、ポイントが貯まる「Q＆Aコミュニティ」や、学びながら取得できる飼い主資格制度「マナーライセンス機能」も搭載。

ほかにも、Instagram・X(旧Twitter)連携でフォトコンテストに参加できる「SNS懸賞機能」や、貯めたポイントを特典・グッズ・寄付に活用できる「ポイント交換機能」があります。

初心者にも使いやすい直感的デザインで、日々の記録が“思い出”になるアプリです。

一般の飼い主だけでなく、獣医師・トレーナーなど専門家が知識共有やコミュニティ活動を通じて発信する場としても活用できます。

“別れにも寄り添う”AR再現・アラート機能

PetFullでは、AR技術を活用した“心の再現”にも挑戦しています。

アプリ内の「ARペット再現機能」では、ペットの写真をもとに、まるで位置情報ゲームのように現実空間にペットを再現表示。

旅行先や自宅など好きな場所で一緒に写真を撮ったり、飼っていない人でもお気に入りの犬種をARで出して癒されたりと、現実と想いをつなぐ新しい体験が可能です。

ペットロスケアの一環として、亡くなったペットの写真をもとに再現し、「もう一度会いたい」という飼い主の想いに寄り添うことも目指しています。

さらに、飼い主の孤立・孤独死問題にも対応。

定期的な安否確認アラートを搭載し、「毎日」「週1回」などの設定で通知を送信します。

応答がない場合には、あらかじめ登録された家族や友人へ通知されるなど、“人とペット、両方の命を見守るアプリ”としての拡張が予定されています。

今後は、オンライン獣医相談や応急手当ガイド、保護犬猫支援・寄付ポイント制度なども2025年冬以降に順次実装を予定しています。

BEELUX 総合ペットアプリ『PetFull(ペットフル)』の紹介でした。

