想い出の空間を3D VRで！アイクリック 3D VR撮影サービス「Palmee」無料モニターキャンペーン

アイクリックが、大切な空間を3D VRデータで残す撮影サービス「Palmee」の無料モニターキャンペーンを、2025年11月17日より実施します。
1都3県・先着5名様限定で、通常合計75,000円(税込)の撮影費とクラウドアルバム閲覧費が無料になる注目の企画です。
アイクリック 3D VR撮影サービス「Palmee」無料モニターキャンペーン
内容：通常70,000円(税込)の3D VR撮影費とクラウドアルバム3年間閲覧費 通常5,000円(税込)の計75,000円分(税込)を無料
募集期間：2025年11月17日(月)〜12月19日(金)予定 (定員になり次第終了)
募集人数：5名様 ※応募多数の場合は審査のうえ決定
対象エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県
応募条件：撮影データをPalmee公式サイトや広告等でご紹介可能な方（データにはモザイクをかけるなど最大限プライバシーに配慮されます）
応募方法：専用フォームより申し込み
対象建物：延床面積200m2まで ※超える場合は10m2ごとに1,000円(税込)を加算
対象物件：自宅・実家・店舗・学校・ギャラリーなど（自己所有を問わず対応）
交通費：新宿駅から現地までの実費負担が必要
今回のキャンペーンは、「売却や解体前の実家」「賃貸でも想い入れのあるお部屋」「改装前のご自宅」「これから入居する新居」「想い出の詰まった学校施設」などを3D VRデータで残したい方に向けた限定企画です。
ご希望の方には、期間の縛りなく撮影データを閲覧いただける専用タブレット(別途25,000円 税込)版も用意されています。
Palmee(パルミー)とは
「Palmee(パルミー)」は、大切な空間を未来へ残す、写真でも動画でもない新しいアルバムのカタチを提供するサービスです。
写真や動画との大きな違いは、まるでその空間にいるかのように自由に視点を変えて動き回ることができる「追体験」の要素。
360°の3D VR映像で、写真や動画よりもさらにリアルな想い出へのアクセスを可能にします。
長年過ごした想い出の場所に限らず、新築したマイホームなど「これから大切にしたい場所」の姿を残しておくお手伝いもできます。
撮影から納品までの流れ
1. 応募フォームよりエントリー
2. 担当者より日程調整の連絡
3. 現地で撮影(所要時間：約1〜1.5時間)
4. 約1週間後にオンラインで閲覧可能に(納品日より3年間)
1都3県在住の方限定で、大切な空間を3D VRで残せるチャンスです。
アイクリック「Palmee」無料モニターキャンペーンの紹介でした。
