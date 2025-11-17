規程の「沈黙」とその根拠となる国の「省令」

子どもが列車に手を振り、運転士が優しく応える光景は心温まりますが、鉄道会社の服務規程で明確に禁止されていないのでしょうか。ここには「安全」と「人間味」という、相反する要請が交錯するグレーゾーンが存在します。

【瞬時に見分けられる？】これが運転台から見える景色です（画像）

結論からいえば、多くの鉄道会社の服務規程に、子どもに手を振る行為を名指しで禁止する条文は存在しません。

しかし、これは「許可されている」ことを意味するわけではありません。この行為は、「安全上問題なく業務に支障のない範囲」という、極めて曖昧で文脈依存的な基準に委ねられています。

そもそも運転業務は、各社の社内規程のさらに上位にある国の「運転の安全の確保に関する省令」に則って厳格に律されています。

この法的拘束力を持つ大原則に基づき、規程は包括的な「前方注視義務」や「職務遂行に直接必要のない行為（本務外行為）の禁止」を掲げています。

この原則からいえば、手を振ることは厳密には推奨されません。JR東日本への取材によると、駅への進入時など運転士がブレーキを扱っている場面では「ブレーキから手を離してはいけない」という厳格な制限が課されています。

また多くの鉄道会社では走行時の基本姿勢として、運転士がマスコンやブレーキハンドルを保持することが求められており、これが走行中の手振りを事実上困難にしています。

さらに、日本の鉄道業界が背負う「安全最優先」という厳格な規律があります。この規律は2005年のJR福知山線列車脱線事故の教訓から、より徹底されたものとなりました。

この事故の原因は、運転士の遅延回復の焦りや、ミスを恐れる組織文化によるものとされています。鉄道業界では以降、運転士の認知的負荷を最小限に抑え、運転という本来業務から注意を逸らすあらゆる可能性を排除するシステムへの転換が図られました。

この安全パラダイムにおいて、手を振る行為はいかに小さなものであっても運転士の注意を外部に逸らす「不必要な業務」であり、「手順からの逸脱」というリスクの芽として捉えられる可能性があります。

「プロの葛藤」モチベーションと警戒心の境界線

とはいえ、現場の運転士や車掌にとって子どもからの手振りは厳しい勤務における大きなモチベーションの源泉でもあります。JR東日本も、この交流が運転士の活力になることを認識しています。



停車中なら手を振ってもいい？（画像：写真AC）



一方でこの人間的な交流は、近年取り沙汰されている一部の過激な鉄道ファン（いわゆる「撮り鉄」）による迷惑行為、という要因から複雑化しています。

撮り鉄による線路内への立ち入りや、運行に支障をきたす撮影者の存在が、運転士に「沿線の人々全体への警戒感」を抱かせる可能性があります。そのため、手を振る「純粋な子ども」と「トラブルを起こしかねない撮影者」を瞬時に見分けることが難しくなり、ためらいを生む新たな葛藤となっています。

この葛藤に対し、現場の知恵として生まれているのが「停車中」の原則です。元運転士からは「停車中に手を振っていただければ、全力で手を振ってお返しします」という声があり、これは「安全確保（運転操作）を最優先」しつつ、「リスクの低い状況で人間的な交流を図る」というプロフェッショナルとしての判断を示しています。

運転士の手振りは、「安全運行という絶対的な責任」と「地域社会との温かい絆を育む人間味あるサービス」の境界線上に存在します。

その許容性は、規程の有無ではなく、国の法令を背景にした厳格な規律、沿線に対する警戒感、そして運転士個人の高度な職業的判断に委ねられています。このささやかな行為は、日本の鉄道システムが持つ複雑な倫理観の表れと言えるでしょう。